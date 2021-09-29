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В России разработали новый дрон-разведчик «Мерлин-ВР»

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Источник изображения: Фото: группа «Военный Осведомитель» во Вконтакте

Смоленский научно-исследовательский институт современных телекоммуникационных технологий разработал новый военный разведывательный беспилотный летательный аппарат (БПЛА) «Мерлин-ВР». Об этом сообщает РИА Новости.

Из презентации проекта следует, что новый российский дрон способен работать на высоте до пяти километров. «Предназначен для ведения воздушного мониторинга продолжительное время (до 10 часов) в автоматическом и полуавтоматическом режимах на высотах до 5 000 метров», — указывается в презентации проекта.

Максимальная масса полезной нагрузки «Мерлина» составляет до 6,5 килограммов. Аппарат способен нести на борту различные варианты оптико-локационных станций, работающих как в видимом, так и в инфракрасном диапазонах.

В 2019 году «Калашников» представил ударный барражирующий дрон-камикадзе «ZALA Ланцет». Об этом сообщил генеральный директор концерна Владимир Дмитриев. Выступая на презентации концерна в преддверии форума «Армия-2019», он пояснил, что изделие было разработано с учетом просьб заказчиков. По его словам, одним из ключевых требований стало то, чтобы дрон не терял видеоконтакт с оператором до поражения цели.


Марина Совина

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Дмитриев Владимир
Проекты
АРМИ-20XX
БПЛА
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