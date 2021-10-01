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Интерфакс-АВН

Рябков: американские коллеги по поводу использования российских баз в Центральной Азии выдают желаемое за действительное

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Замглавы МИД РФ Сергей Рябков
Замглавы МИД РФ Сергей Рябков.
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Трефилов

Женева. 30 сентября. ИНТЕРФАКС - Позиция Россия о неприемлемости в отношении возможного использования США российских военных баз в Центральной Азии не претерпела изменений, заявил в четверг замглавы МИД РФ Сергей Рябков.

"Я не первый раз обращаю внимание на то, что американские коллеги либо выдают желаемое за действительное, либо слышат в наших сигналах только то, что им ласкает слух, либо идут по пути информационных вбросов в надежде на то, что после таких вбросов последует какой-то сдвиг в нашей позиции", - сказал он журналистам в Женеве, комментируя соответствующие публикации в СМИ.

"В нашей позиции относительно неприемлемости американского военного присутствия в какой бы то ни было форме на территории центральноазиатских государств нет ни малейших изменений. Это окончательно сформулированная твёрдая позиция, не содержащая ни малейшего элемента гибкости. О чем американцам неоднократно говорилось", - подчеркнул Рябков.

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Страны
Россия
США
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