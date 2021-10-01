Раскрыты преимущества российских подлодок

В России завершились государственные испытания гидроакустического комплекса нового поколения «Лира». Названы преимущества российских подлодок с новой аппаратурой. Особенности конструкции комплекса раскрыл научный руководитель государственного научного центра Концерн «ЦНИИ “Электроприбор”» академик РАН Владимир Пешеходов в интервью ТАСС.

Испытания комплекса «Лира» завершены, а первой субмариной с новым ГАК стал корабль проекта 677 «Лада». По словам Пешеходова, гидроакустический комплекс (ГАК) «Лира» эффективнее аналогичных приборов зарубежных подводных лодок. В конструкции российского ГАК применили конформную антенну, которую американские атомные подводные лодки Virginia получили на десять лет позже, подчеркнул он.

Новый гидроакустический комплекс включает пассивную носовую антенну, которая заменила антенны в форме сферы или цилиндра. Пешеходов пояснил, что квазиконформная антенна выложена в носовой части субмарины. Это позволит объединить больше элементов в антенне, что повышает эффективность пассивного канала.

Пешеходов отметил, что в субмаринах с гидроакустическими комплексами прошлого поколения обработку информации вели в прочном корпусе лодки. ГАК «Лира» получил герметичные приборы обработки информации вне корпуса. Такое решение позволило сократить протяженность линий связи и снизить уровень паразитных наводок.

Преимуществом «Лиры» стала компактная вычислительная часть. По словам Пешеходова, в перспективе это позволит оснастить элементами комплекса дизель-электрические подводные лодки меньших размеров.

Ранее стало известно о планах по запускам гиперзвуковых ракет «Циркон» с борта субмарины. Две ракеты «Циркон» с атомной подводной лодки «Северодвинск» могут запустить в этом году. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в оборонно-промышленном комплексе.

Даниил Иринин