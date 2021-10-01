Defense 24: Россия использует инфраструктуру Белоруссии в случае войны с Польшей и Литвой

Военнослужащие на совместных стратегических учениях вооруженных сил России и Белоруссии "Запад -2021" на полигоне "Правдинский" в Калининградской области.

МОСКВА, 30 сен – РИА Новости. Белоруссия может стать ключевым регионом для начала наступления российских войск на Польшу и Литву. Таким мнением поделился обозреватель Defence 24 Марцин Гавенда.

По его мнению, эта территория важна не только с геополитической точки зрения, но и в качестве региона, где развернутся наступательные и оборонительные операции в треугольнике Польша-Литва-Белоруссия.

Такая конфигурация позволит российской армии при необходимости достичь Калининградской области через Сувалкский коридор, считает автор.

Кроме того, в случае войны принципиальное значение приобретает инфраструктура Белоруссии, которая станет своеобразным логистическим узлом для союзных группировок.

Особое внимание Гавенда уделил белорусской железной дороге. Она позволит быстро перемещать силы и ресурсы в том время, как военные полигоны – принимать крупные союзные войска и размещать их в полевых лагерях.

Практическая фаза белорусско-российских стратегических маневров "Запад-2021" проходила с 10 по 16 сентября. Целью учений стала проверка уровня готовности и способности органов военного управления сил Белоруссии и России к совместным действиям для обеспечения военной безопасности и территориальной целостности Союзного государства и их взаимодействия в ходе боевых действий.