Путин оказался недоволен космической отраслью России

На совещании по развитию космической отрасли президент России Владимир Путин выразил недовольство темпами развития отрасли. Он подчеркнул, что комплекс мер, направленный на поддержание отрасли, не утвержден. Об этом сообщает «Интерфакс».

Президент напомнил, что в апреле правительству поручили подготовить комплекс мер по достижению долгосрочных целей в сфере космоса. Путин отметил, что ряд решений, включая программу развития системы ГЛОНАСС до 2030 года, уже принят.

Президент указал на задержки в утверждении плана по развитию космической отрасли. «Весь комплекс мер с соответствующим финансированием нужно было утвердить к 30 августа. Однако этого не было сделано до сих пор, что подвергает риску наши планы по развитию отрасли в целом», — отметил Путин.

Президент попросил участников совещания объяснить причины задержки и назвать сроки завершения этой работы.

Ранее Владимир Путин выразил недовольство «Роскосмосом». В ходе видеовстречи с участниками конкурса «Большая перемена» он указал на задержки в реализации программ разработки ракеты сверхтяжелого класса и космической группировки в рамках проекта «Сфера».

Даниил Иринин