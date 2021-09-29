В России усомнились в испытаниях гиперзвуковой ракеты США

Военные эксперты из России прокомментировали испытания Пентагона американской гиперзвуковой ракеты. Специалисты усомнились в достоверности пусков и оценили российские возможности противодействия перспективному оружию. Об этом сообщает ТАСС.

По словам директора по развитию Фонда содействию технологиям XXI века Ивана Коновалова, испытания американской ракеты «не вызывают доверия». Он напомнил, что ранее ряд испытаний гиперзвуковых ракет в США завершились неудачно. Эксперт подчеркнул, что заявленные характеристики американской ракеты не превосходят известные параметры российских изделий.

Коновалов добавил, что Россия обладает средствами для противодействия перспективной ракете. «Новейшие российские средства ПВО — это отличный контраргумент для данного оружия», — заявил Коновалов.

В США испытали демонстратор, который может быть принят на вооружение через несколько лет. Главный редактор интернет-проекта Militaryrussia Дмитрий Корнев подчеркнул, что сроки создания прототипа будут зависеть от политической воли. «При желании на создание прототипа потребуется от года до трех. Потом он должен будет пройти испытания, и только после этого начнется изготовление серийных образцов», — передает слова эксперта «Известия».

В свою очередь, главный редактор журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский отметил, что испытания в США ознаменовали достижение этапа, который прошли в СССР. По мнению эксперта, США испытали демонстратор гиперзвуковой крылатой ракеты. Мураховский добавил, что в Советском Союзе прошли этот этап во время создания гиперзвукового боевого блока.

В понедельник, 28 сентября, Пентагон заявил об успешном запуске новой гиперзвуковой ракеты. Целью испытаний была отработка отстыковки снаряда от самолета и безопасного пуска. Представители ведомства отметили, что ракета развила скорость в 6,2 тысячи километров в час.

Ранее в США обеспокоились прогрессом России и Китая в сфере гиперзвуковых вооружений. Министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами реализации подобных программ и отставанием США от конкурентов.

Даниил Иринин