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В Пентагоне сообщили об успешном испытании гиперзвуковой ракеты

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Источник изображения: Фото: Al Drago / Reuters

27 сентября Пентагон сообщил об успешном запуске новой гиперзвуковой ракеты. По словам представителей ведомства, в ходе испытаний она показала скорость в пять раз больше скорости звука. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Агентство по продвинутым разработкам при Пентагоне (DARPA)​​​.

6,2

тысячи километров в час

Скорость ракеты, впятеро превысившая скорость звука

Известно, что ракета была создана корпорацией Raytheon. Она получила двигатели Northrop Grummann, работающие на смеси углеродного топлива и воздуха.


Цель испытаний

Целью испытаний новой гиперзвуковой ракеты была отработка запуска и безопасной отстыковки снаряда от самолета, запуск двигателей и крейсерский полет, а также интеграция ракеты. В Пентагоне сообщили, что все основные задачи испытания были выполнены.

Сообщается, что для американских военных это первое успешное испытание такого рода с 2013 года.


Ответ России

По словам главного редактора журнала «Национальная оборона» Игоря Коротченко, Соединенные Штаты смогут поставить на вооружение свои гиперзвуковые ракеты уже в ближайшие пять лет, но Россия способна нейтрализовать эту потенциальную угрозу с помощью комплексов С-500, передает РИА Новости.

Специалист считает, что России необходимо ускорить поставки в войска новейших систем ПВО 5-го поколения С-500, чтобы ко времени постановки на вооружение американских ракет иметь возможность с уверенностью «нейтрализовать потенциальную угрозу».

США ведут испытания гиперзвуковых ракет воздушного базирования. По предварительным оценкам, они смогут провести полный цикл испытаний и начать серийное производство этих ракет на рубеже ближайших пяти лет

Игорь Коротченко

об ответе России новой ракете США


Отставание от России и Китая

Ранее в сентябре министр Военно-воздушных сил (ВВС) США Фрэнк Кендалл выразил недовольство темпами реализации подобных программ и отставанием США от конкурентов. Об этом сообщает Air Force Magazine.

В своем выступлении на AFA's Air, Space & Cyber Conference Кендалл отметил, что ему понятны планы по использованию гиперзвуковых ракет России и Китая. Говоря о прогрессе в российских и китайских разработках, Кендалл заявил, что они развиваются стремительно. По словам чиновника, в Москве и Пекине понимают нужность гиперзвуковых вооружений.

Они движутся очень быстро и отлично понимают, зачем им это нужно

Фрэнк Кендалл

о темпах развития гиперзвуковых программ в России и Китае

Министр отметил необходимость определения целей, которые поможет решить гиперзвуковое оружие в США. После этого важно обосновать, почему это средство является «экономически эффективным». Кендалл подчеркнул, что пока эти вопросы остаются открытыми.


«Есть чем оберегать страну»

На данный момент Россия является единственной страной в мире со стоящими на боевом дежурстве или находящимися в высокой степени готовности гиперзвуковыми ракетами. Так, в российских Вооруженных силах несут боевое дежурство авиакомплексы «Кинжал» с гиперзвуковой ракетой и стратегические ракеты с гиперзвуковым ракетным блоком «Авангард», проходит госиспытания гиперзвуковая ракета «Циркон».

В конце августа министр обороны Сергей Шойгу заявил, что ведомство собирается увеличить скорость, дальность и точность гиперзвуковых ракет. Он подчеркнул, что планы улучшить оружие находятся в перспективе.

Это увеличение скоростей, если говорить о том же самом гиперзвуке, это повышение точности, это, конечно, адаптация носителей к новым видам оружия

Сергей Шойгу

о модернизации гиперзвуковых ракет

По мнению Шойгу, у России есть не только что показать, но и «есть чем оберегать страну».

Министр обороны также заявил о модернизации ЗРПК «Панцирь»: дальность обнаружения и уничтожения беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) комплекса увеличились на 30 процентов. Он добавил, что для борьбы с дронами потенциального противника в арсенале российских Вооруженных сил (ВС) есть системы радиоэлектронной борьбы (РЭБ).


Марина Совина

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Страны
Китай
Россия
США
Продукция
96К6 Панцирь-С1
Кинжал ЗРК
С-500
Циркон-С 3М22
Компании
DARPA
Raytheon
Персоны
Шойгу Сергей
Проекты
БПЛА
ГЗЛА
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1 комментарий
№1
29.09.2021 02:41
По крайней мере у США точно есть один  работающий ГПВРД.
В что касается РФ то тут одни догадки. Тот же Циркон: одни считают что это аналог Искандера, другие - что это носитель гиперзвукового глайдера, третьи надеются что это ,,классический гиперзвуковой ЛА" - с ГПВРД.
Гремлин и Острота... Судя по сообщениям прессы то их ГПВРД еще предстоит испытать.
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