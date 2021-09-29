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«Величие украинского космоса» признали профанацией из-за США

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Источник изображения: Фото: Глеб Гаранич / Reuters

Экономические показатели украинских предприятий ракетно-космической промышленности из года в год становятся все хуже, поскольку Украина не создает спрос на космическую продукцию, а инструментов для привлечения международных инвестиций не существует, заявил в интервью Defense Express бывший главой государственного космического агентства Украины (ГКАУ) и директор частной компании Kurs Orbital Владимир Усов.

Флагманами украинской ракетно-космической промышленности эксперт назвал днепровские конструкторское бюро (КБ) «Южное» и завод «Южмаш», в советское время занимавшиеся созданием баллистических ракет, а также харьковские «Коммунар» и «Хартрон». Специалист заметил, что в первых двух работают по пять тысяч сотрудников, 80 процентов из которых не вовлечены в коммерческие проекты.

«Поэтому люди, которые говорят о том, что необходимо возродить величие украинского космоса, занимаются профанацией и пиаром. Потому что КБ "Южное" и "Южмаш" создавались в СССР под конкретные задачи — способствовать уничтожению США. На это бросались огромные ресурсы, которые позволяли изготавливать в год более сотни ракет. Для понимания, сегодня это весь объем космических запусков в мире», — признал Усов.

По его мнению, украинские предприятия ракетно-космической промышленности должны быть модернизированы и реструктурированы под реалии международного рынка. «КБ "Южное" не может быть конструкторским бюро, в котором работает 5000 человек, что делает его крупнейшим КБ в мире, тем более в стране, которая почти ничего не конструирует для космоса», — заявил Усов.

Эксперт заметил, что в настоящее время украинская ракетно-космическая промышленность «держится» на нескольких международных проектах (сотрудничестве с США по ракетам Antares и с ЕС по носителям Vega), которые в текущем десятилетии будут свернуты.

По мнению Усова, Украине следует заняться коммерциализацией космической промышленности и сотрудничестве с НАСА по лунной программе Artemis. Эксперт посчитал, что стране необходимы собственные спутниковая группировка и средство выведения комических аппаратов, которое может использовать технологию воздушного старта.

В сентябре в ходе совещания, проведенного вице-премьером Украины — министром по вопросам стратегических отраслей промышленности Олегом Уруским с участием руководителя ГКАУ Владимира Тафтая, прошедшего в КБ «Южное», было подтверждено, что работы по спутнику дистанционного зондирования Земли «Січ-2-30» идут в соответствии с ранее утвержденным графиком. Космический аппарат планируется запустить в декабре на американской ракете Falcon 9.


Иван Потапов

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