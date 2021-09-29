ЗРПК "Панцирь-С" сбил беспилотник боевиков, запущенный в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии

ЦАМТО, 28 сентября. Боевики из Идлиба запустили беспилотник в сторону российской авиабазы Хмеймим в Сирии.

Об этом, как передает "РИА Новости", сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в САР контр-адмирал Вадим Кулить.

По его словам, 27 сентября в 12:30 средства контроля воздушного пространства базы обнаружили БЛА.

"Ракетным вооружением зенитного ракетно-пушечного комплекса "Панцирь-С" российской авиабазы воздушная цель уничтожена на удалении от авиабазы", – сказал контр-адмирал.

Пострадавших или материального ущерба нет.

"Российская авиабаза Хмеймим функционирует в плановом режиме", – добавил В.Кулить.