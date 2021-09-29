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В лунном грунте нашли «экзотические» фрагменты

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Источник изображения: Фото: Tingshu Wang / Reuters

Ученые из Китая, Германии и США обнаружили в образцах лунного грунта, доставленных аппаратом Chang'e 5, фрагменты с «экзотическим» химическим составом. Результаты предварительного анализа грунта ученые представили на Европейском конгрессе по наукам о планетах.

Доставленные в декабре 2020 года образцы — самые молодые из когда-либо доставленных с Луны для лабораторного анализа: возраст геологического района, где прилунился аппарат, не превышает двух миллиардов лет. 90 процентов из собранного аппаратом 1,7 килограмма грунта вероятнее всего происходят с места его посадки на спутник Земли — пика Рюмкера — и представляют собой лунный морской базальт — видные с нашей планеты «темные» участки поверхности. Среди оставшихся десяти процентов — остатки метеоритов и шарики из вулканического стекла, отмечают ученые из Китайского геологического университета.

Совместно с коллегами из Брауновского и Вестфальского университетов они изучили гранулированные вкрапления и установили, что по своему составу они идентичны материалам из каньонов Майран и Шарп — расположенных в 230 и 160 километрах от места прилунения устьев жерл древних потухших вулканов. Молодой возраст пород позволил также сузить поиск ударных кратеров, из которых происходят осколки метеоритов — выяснилось, что большинство из них происходят из кратера Гарпал. Некоторые из осколков могли быть принесены к месту посадки модуля с расстояния в 1300 километров.

Миссия Chang'e 5 стала первой возвращаемой лунной китайской миссией и первой за 44 года — с советской «Луны-24» в 1976 году — доставившей образцы лунного грунта на Землю. Китай стал третьей страной, сумевшей сделать это — после СССР и США


Дмитрий Юрьев

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  • В новости упоминаются
Страны
Германия
Китай
Россия
США
Проекты
2020-й год
Луна
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