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На Землю впервые за 44 года доставлен лунный грунт

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Источник изображения: Фото: CGTN / Twitter

Капсула китайского зонда Chang'e 5 успешно вернулась на Землю с образцами лунного грунта. Об этом сообщает Государственное космическое управление Китая в Twitter-аккаунте.

Модуль приземлился в районе хошуна Сыцзыван в автономном районе Внутренняя Монголия в КНР, как и планировалось. Ожидается, что он доставил на Землю около двух килограммов реголита впервые за 44 года после США и СССР. Наземные бригады готовятся перевезти лунную капсулу-сборщик в безопасное место, где она будет вскрыта и исследована специалистами.

Миссия Chang'e 5 запущена 24 ноября при помощи тяжелой ракеты Long March 5 с космодрома Вэньчан. Мягкая посадка Chang'e 5 на Луну состоялась 1 декабря, а через два дня он покинул поверхность естественного спутника Земли.

Chang'e 5 стал третьим китайским зондом, успешно совершившим мягкую посадку на Луну, и первым, успешно взлетевшим с поверхности Луны. Последний раз рукотворные объекты покидали естественный спутник Земли 44 года назад (советская «Луна-24» в 1976 году).

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Монголия
Россия
США
Проекты
Луна
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