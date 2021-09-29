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ТАСС

Корабль "Ю. А. Гагарин" перестыкуется от модуля "Рассвет" к модулю "Наука" МКС

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Стыковка модуля «Наука» к МКС
Стыковка модуля «Наука» к МКС.
Источник изображения: Роскосмос

Таким образом "Ю. А. Гагарин" станет первым кораблем, причалившим к модулю "Наука", который пристыковался к МКС 29 июля

МОСКВА, 28 сентября. /ТАСС/. Пилотируемый корабль "Ю. А. Гагарин" ("Союз МС-18") сменит место стыковки на Международной космической станции (МКС) с модуля "Рассвет" на модуль "Наука" во вторник днем. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Роскосмоса.

"В соответствии с российской программой полета Международной космической станции на 28 сентября 2021 года запланирована перестыковка транспортного пилотируемого корабля "Союз МС-18" с малого исследовательского модуля "Рассвет" на вновь прибывший многоцелевой лабораторный модуль "Наука", - сообщили в госкорпорации.

Таким образом "Ю. А. Гагарин" станет первым кораблем, причалившим к модулю "Наука", который пристыковался к МКС 29 июля. Операция нужна для освобождения стыковочного узла модуля "Рассвет", к которому 5 октября должен пристыковаться пилотируемый корабль "Союз МС-19" с космонавтом Антоном Шкаплеровым, актрисой Юлией Пересильд и режиссером Климом Шипенко на борту.

Операция будет проходить в ручном режиме. В корабле будут находиться космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, а также астронавт НАСА Марк Ванде Хай. По предварительной информации Главной оперативной группы управления российским сегмента МКС, корабль отделится от станции в 15:21:30 мск. Перестыковка по плану должна занять приблизительно 40 минут.

Сейчас на борту МКС находятся семь членов экипажа: космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Петр Дубров, астронавты НАСА Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган Макартур, астронавт Европейского космического агентства Тома Песке, а также астронавт JAXA Акихико Хосидэ.

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Страны
Россия
Компании
ESA (ЕКА)
JAXA
NASA
Роскосмос
Проекты
МКС
Союз ПКК
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