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Интерфакс-АВН

Blue Origin анонсировала на 12 октября второй суборбитальный полёт с космическими туристами на ракете New Shepard

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New Shepard
New Shepard.
Источник изображения: Blue Origin

Москва. 27 сентября. ИНТЕРФАКС - Американская частная аэрокосмическая компания Blue Origin анонсировала новый пилотируемый суборбитальный полёт четырёх туристов на ракете New Shepard, он планируется на 12 октября, сообщается на сайте компании в понедельник.

"Сегодня, Blue Origin анонсировала 18-ю миссию корабля New Shepard. Она состоится во вторник, 12 октября. На борту корабля полетят четрые астронавта, в их числе Крис Бошуайзен - бывший инженер NASA и сооснователь Planet Labs, а также Глен де Ври - заместитель председателя департамента здравоохранения в компании Dassault Systemes и сооснователь компании Medidata. Имена двух других астронавтов будут объявлены позже", - говорится в сообщении.

Предыдущий пилотируемый полёт ракеты произошёл 20 июля, в нём участвовал сам владелец компании - Джефф Безос.

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Страны
Россия
США
Компании
Blue Origin
Dassault
NASA
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