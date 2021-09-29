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В России создали новые средства против мин

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Источник изображения: Фото: Общевойсковая академия вооруженных сил Российской Федерации

Российские ученые создали новые средства преодоления минных заграждений. Сотрудники военного института инженерных войск представили две модели минных тралов, предназначенных для защиты колесной и гусеничной техники. Об этом сообщает «Российская газета».

Майор Андрей Донцов и подполковник Денис Рослов разработали новые минные тралы, основываясь на современной тактике боевых действий. Ученые проанализировали существующие способы установки минных заграждений и мины, стоящие на вооружении иностранных государств.

Модульный трал построен на основе эллиптической рамы, которая обеспечивает устойчивость системы к взрыву. На раму крепятся модули весом до 60 килограммов, что дает возможность экипажу собирать устройство без специальной техники. Установка копирующих секций трала под определенным углом позволяет продолжать траление после встречи с непреодолимым препятствием и на перепадах местности. Новый трал может использоваться на технике с гусеничным и колесным шасси.

Второй разработкой стал катковый трал, предназначенный для колесных машин. Устройство получило раму специальной формы, которая снижает ущерб от детонации. Трал также построен по модульному принципу, что позволяет быстро менять поврежденные элементы.

Обе разработки могут работать совместно с устройствами для траления мин с электромагнитными взрывателями и нейтрализации штыревых мин.

Ранее стало известно о первом использовании российских роботов в боевых порядках общевойсковых подразделений. Как сообщает «Интерфакс», на стратегических учениях «Запад-2021» роботизированные комплексы «Уран-6» проделывали проходы в минных полях.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
Продукция
Уран-6
Проекты
Военные учения
Робот
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