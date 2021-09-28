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В США объяснили уничтожение украинских самолетов

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Источник изображения: Фото: Сырица Михаил / Коммерсантъ

После распада Советского Союза Украина получила большую часть парка советских стратегических бомбардировщиков-ракетоносцев Ту-160. Больше половины машин украинских Военно-воздушных сил (ВВС) утилизировали в конце 1990-х годов. В США объяснили причины уничтожения украинских Ту-160: это предотвратило передачу технологии советских бомбардировщиков в Китай, пишет журнал The Military Watch.

Издание подчеркивает, что украинские ВВС получили парк из 19 бомбардировщиков Ту-160, которые превосходили американский самолет B-1B Lancer. Существовал риск передачи советских самолетов Китаю. Так, Украина передала КНР прототип самолета Су-33 и недостроенный крейсер «Варяг», который позволил усилить стратегические возможности Народно-освободительной армии Китая (НОАК).

Авторы издания отмечают, что Ту-160 мог повысить могущество дальней авиации Китая, которая основывалась на модернизированной копии советского самолета Ту-16. Более того, покупка самолетов дала бы китайским специалистам возможность изучить конструкцию Ту-160 для создания копии бомбардировщика. Это могло привести к созданию крупнейшего подразделения бомбардировочной авиации в мире, предполагает The Military Watch.

«Соединенные Штаты и их европейские союзники предприняли попытку предотвратить подписание Украиной соглашения о продаже, предоставив киевскому правительству, испытывающему нехватку наличных средств, средства на утилизацию своего парка бомбардировщиков, а не на продажу их Китаю», — пишет издание.

Уничтожение украинских Ту-160 позволило избежать усиления китайских ВВС. Авторы The Military Watch подчеркивает, что это отбросило развитие бомбардировочной авиации Китая «на десятилетия назад».

Большинство Ту-160, доставшихся дальней авиации Украины, утилизировали в рамках американской программы Нанна-Лугара. Восемь самолетов передали России в обмен на поставленный газ.

Ранее эксперт по боевой авиации Дарио Леоне рассказал о преимуществах советского Ту-160 перед американским B-1B Lancer. В материале, опубликованном в The National Interest, Леоне отметил, что Ту-160 является полноценным многофункциональным бомбардировщиком.


Даниил Иринин

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