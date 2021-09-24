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В США назвали преимущества российского ракетоносца Ту-160

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

Советский стратегический бомбардировщик-ракетоносец Ту-160 совершил первый полет на семь лет позже американского самолета B-1 Lancer. Поэтому существует миф о копировании советскими инженерами американских идей. Специалист по боевой авиации Дарио Леоне опроверг это заблуждение. Его комментарий опубликовал журнал The National Interest.

Ту-160 начали эксплуатировать через три года после начала активного использования B-1 в военно-воздушных силах (ВВС) США. Оба самолета получили сравнимые габариты и крылья изменяемой стреловидности. Более того, самолеты создавались для общих задач.

По мнению Леоне, сходство самолетов объясняется общими конструкторскими веяниями и сравнимым уровнем технического прогресса. Поэтому советские и американские конструкторы шли похожим путем. Тем не менее Ту-160 значительно отличается от B-1.

Разработка B-1 стала ответом на советское вторжение в Афганистан, сообщает Леоне. После прихода президента Рональда Рейгана программу разработки восстановили в необычном амплуа. Самолет должен был заполнить нишу между уязвимым для советских средств противовоздушной обороны B-52 и перспективным самолетом проекта ATB, которым стал бомбардировщик B-2. Поэтому проект изменили, ограничив возможности самолету, а заказ сократили с 244 до 100 машин.

Разработка Ту-160 прошла без компромиссов, и советские конструкторы выпустили полноценный многофункциональный бомбардировщик, который может работать на различных высотах и скоростях. Леоне отмечает, что Ту-160 не получил переднего горизонтального оперения, которое установлено на B-1. Это обусловлено тем, что советский самолет не пытались адаптировать для работы на малой высоте.

Автор резюмирует, что B-1 доживает последние годы в составе ВВС. В строю осталось 57 машин, от эксплуатации которых могут отказаться в 2036 году. В то же время производство Ту-160 продолжается.

Ранее появилось видео испытательного полета модернизированного ракетоносца Ту-160М. Самолет проходит модернизацию на Казанском авиационном заводе имени С.П. Горбунова.


Даниил Иринин

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Страны
Афганистан
Россия
США
Продукция
B-2 Spirit
B-52
В-1В Lancer
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
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