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Полет Ту-160М с новым двигателем попал на видео

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Второй модернизированный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова стратегический бомбардировщик Ту-160М (регистрационный номер RF-94444), оснащенный новыми двигателями НК-32 серии 02 (НК-32-02), в полете, 17.09.2021
Второй модернизированный на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова стратегический бомбардировщик Ту-160М (регистрационный номер RF-94444), оснащенный новыми двигателями НК-32 серии 02 (НК-32-02), в полете, 17.09.2021.
Источник изображения: maks_night / Военный Осведомитель / vk.com/milinfolive

Объединенная авиастроительная корпорация (ОАК) опубликовала видео полета модернизированного стратегического бомбардировщика-ракетоносца Ту-160М. Второй самолет, проходящий модернизацию на Казанском авиационном заводе (КАЗ) имени С.П. Горбунова, совершил испытательный полет 17 сентября. Об этом сообщает «Российская газета».



На видео попал испытательный полет второго модернизированного Ту-160М с регистрационным номером RF-94444. Самолет поднялся в воздух во время визита на КАЗ главы госкорпорации «Ростех» Сергея Чемезова.

Пока неизвестно, какой экземпляр Ту-160 лег в основу глубокой модернизации. Так, первый Ту-160М переоборудовали из строевого Т-160 с серийным номером 4-05. На видео показан момент взлета еще не окрашенного самолета.

Модернизация Ту-160М предполагает установку нового бортового оборудования, систем связи и навигации. Главным отличием от базовой модели стали новые двигатели НК-32 второй серии (НК-32-02). Модернизированный силовой агрегат отличается лучшей экономичностью, что повышает дальность полета Ту-160 на 1000 километров.

Ранее авторы The Drive рассказали о преимуществах американских стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress над российскими самолетами. Так, американский бомбардировщик обладает более широким арсеналом стратегических и тактических вооружений, подчеркивает издание.


Даниил Иринин

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Страны
Россия
США
Продукция
B-52
НК-32
Ту-160
Компании
КАПО Горбунова
ОАК
Ростех
Персоны
Чемезов Сергей
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