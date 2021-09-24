В России заметили модернизированный истребитель Су-30СМ

Очевидцы в России заметили новый истребитель. Предположительно, самолет на снимке является опытным образцом модернизированного Су-30СМ, который построили на Иркутском авиационном заводе (ИАЗ). Об этом сообщает блог bmpd.

Авторы отмечают, что самолет еще не получил стандартную схему окраски, но на опытном образце уже можно видеть опознавательные знаки ВКС России и бортовой номер «001 красный».

В прошлый раз снимки этого самолета удалось получить во время промежуточной посадки опытного образца в Омске летом. Предположительно, самолет летел из Иркутска в Жуковский, пишет bmpd.

В мае «Известия» со ссылкой на источник в военном ведомстве сообщали о модернизации самолетов Су-30СМ. Истребители Воздушно-космических сил и морской авиации будут модернизированы до уровня Су-30СМ2. Самолеты получат новые двигатели АЛ-41Ф-1С, радар «Ирбис» и расширенный арсенал.

В августе заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук (РАРАН) по информационной политике, доктор военных наук Константин Сивков оценил главный парад ВМФ в Санкт-Петербурге. По мнению эксперта, большая часть авиации на параде представлена машинами советской разработки. Лишь Су-30СМ и Ка-52К можно считать российскими, отметил Сивков.

Даниил Иринин