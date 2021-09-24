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Российский космонавт объяснил необходимость полетов на Луну

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Источник изображения: Фото: РИА Новости

Луна является прекрасной базой, в том числе военной. Полеты туда, а также на Марс — следующие очевидные шаги, которые должно сделать человечество для освоения космоса. Тем не менее реальных возможностей для этого ни у России, ни у других стран пока нет. Такое мнение в разговоре с «Лентой.ру» высказал российский летчик-космонавт Михаил Корниенко.

Госкорпорация «Роскосмос» объявила тендер на проведение работ по тематике пилотируемых полетов на Луну. О подготовке России к отправке человека на естественный спутник Земли свидетельствуют материалы сайта госзакупок. «Цели научно-исследовательской работы: разработка предложений, рекомендаций, требований к перспективным технологиям, элементам и системам изделий ракетно-космической техники, обеспечивающим надежную реализацию пилотируемых полетов к Луне, работе космонавтов на окололунной орбите и поверхности Луны, с учетом необходимости решения медико-биологических проблем», — отмечается в документе.

По мнению Корниенко, амбициозные планы Роскосмоса — не более чем беспочвенные заявления. Он уверен: этот проект едва ли будет реализован в видимой перспективе. «Там даже нет никаких четких сроков, так что угодно можно сказать, — объяснил космонавт. — Это просто заявление на публику, так же, как и у [главы Tesla] Илона Маска с его полетами на Марс. Для полетов на Луну нужна тяжелая ракета, а ее нет ни у нас, ни у американцев, ни у китайцев».

Тем не менее, полеты на Луну, как отметил летчик, — следующий необходимый шаг для освоения человечеством космоса.

«Зачем нам отправлять туда человека? Во-первых, очевидно, если этого не сделаем мы, то сделают американцы. Они уже и так приватизировали спутник, а ведь это прекрасная база, в том числе военная. Не говорю, что его обязательно нужно милитаризировать, но Луна, Марс — следующее, что должно сделать человечество в космосе. По орбите мы уже налетались. Этот спутник и так уже распродают по частям, в то время как там очень много полезных ископаемых. К сожалению, на данный момент возможностей к освоению Луны, Марса я не вижу. У нас тем более», — заключил Корниенко.

В январе Совет по космосу Российской академии наук рекомендовал «Роскосмосу» вместо «Енисея» использовать для полетов к Луне тяжелый носитель «Ангара».


Наталия Белова

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