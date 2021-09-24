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Интерфакс-АВН

Российская Success Rockets в ноябре проведет первый пуск суборбитальной ракеты с полигона в Астраханской области

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Вид на Землю из космоса
Вид на Землю из космоса.
Источник изображения: Globallookpress.com

Москва. 23 сентября. ИНТЕРФАКС - Частная компания Success Rockets (SR) в ноябре этого года намерена установить рекорд по высоте суборбитального полета для российских частных компаний, сообщили "Интерфаксу" в пресс-службе SR.

"Суборбитальная ракета NEBO 25 будет запущена в ноябре этого года частной российской космической корпорацией Success Rockets с полигона в Астраханской области", - говорится в сообщении пресс-службы.

Там отметили, что цель предстоящего пуска - установить новый национальный рекорд по высоте полёта среди частных компаний.

"Задачи миссии: преодолеть высоту в 20 км, на протяжении всего полёта получать телеметрическую информацию, произвести сбор и запись всех необходимых показателей на борту ракеты и осуществить безопасное приземление", - сообщили в компании.

По словам гендиректора Success Rockets Олега Мансурова, на ракете будет установлен реактивный двигатель, время работы которого во время запуска составит 8 секунд.

"Ракета должна будет разогнаться до двукратной скорости звука (два маха) и преодолеть высоту в 20 км. Из телеметрического оборудования на ракете будут установлены два поисковых телеметрических модуля. Задача этой аппаратуры в первую очередь - передавать координаты местонахождения ракеты для её дальнейшего поиска", - сказал Мансуров, слова которого приведены в сообщении.

Ракета NEBO 25 - одноступенчатая твердотопливная ракета. Длина ракеты - 3,5 м, калибр - 110 мм, стартовая масса - 65 000 г. Разработка ракеты велась с августа 2020 года.

В июне 2020 года "Национальная космическая компания" провела тестовый запуск суборбитальной ракеты "Вятка" с полигона в Кировской области. Ракета взлетела на высоту 15 км, достигнув скорости 2500 км/ч.

По данным аналитической системы "СПАРК-Интерфакс", АО "Успешные ракеты" (Success Rockets) зарегистрировано 30 июля 2020 года, занимается деятельностью космического транспорта. Владельцем компании является Олег Мансуров.

В июне 2020 года "Ведомости" сообщали, что группа российских частных инвесторов планирует разработать сверхлегкую ракету-носитель. В проект под названием Success Rockets планировалось инвестировать $50 млн. Ракета длиной 20 м будет весить 13 тонн и сможет выводить на орбиту не менее 250 кг груза.

Отмечалось, что у проекта три инвестора, однако они не раскрывались, уточнялось только, что это предприниматели из нефтяной отрасли, IT и сфера производства строительных материалов. На первый этап разработки ракеты они планировали выделить 300 млн рублей. Кроме того, предполагалось привлечение других инвесторов, а также проведение краудфандинговой кампании.

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Страны
Россия
Проекты
2020-й год
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