В российском сегменте МКС нашли плесень

В районе панели 103 функционально-грузового блока «Заря» российского сегмента Международной космической станции (МКС) найдено избыточное содержание фрагментов плесневых грибов в воздушной среде, говорится в опубликованной журналом «Пилотируемые полеты в космос» статье специалистов Института медико-биологических проблем (ИМБП) Российской академии наук и Центра подготовки космонавтов (ЦПК) по итогам экспедиции экипажа МКС-64 с октября 2020 года по апрель 2021 года.

Исследования газовой среды проводились 20 января текущего года в 16 зонах «с последующим инкубированием проб, фотосъемкой выросших колоний микроорганизмов и передачей изображения на Землю». Бактерии были обнаружены на 13 из 16 исследованных зон. Количественный уровень обсемененности воздушной среды представителями бактериальной флоры не превысил нормативные показатели, однако содержание фрагментов плесневых грибов в одной из шестнадцати зон оказалось выше нормативного на десять процентов.

В сентябре РИА Новости сообщили, что российские космонавты на борту МКС рассказали о запахе в модуле «Звезда», который появился в районе работающей системы кондиционирования воздуха (СКВ).

Модуль «Заря» — самый первый и самый старый на МКС. Запущен в ноябре 1998 года. Изготовлен Центром Хруничева по заказу Boeing. Формально относится к российскому сегманту МКС.

Иван Потапов