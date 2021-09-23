НАСА реорганизовало программу пилотируемых полетов

НАСА реорганизовало управление собственной программы пилотируемых полетов, создав вместо текущего одного подразделения два, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы американского космического агентства Билла Нельсона.

Теперь функции директората пилотируемых полетов, возглавляемого Кэти Лидерс, разделят директорат космических операций, занимающийся вопросами Международной космической станции (МКС) и коммерциализации деятельности на околоземной орбите, а также директорат развития исследовательских систем, который сосредоточится на будущих миссиях на Луну и Марс.

Директорат космических операций возглавит Лидерс. Директорат развития исследовательских систем — Джим Фри, который, согласно ArsTechnica, имеет опыт взаимодействия с корпорациями Lockheed Martin и Boeing. Издание отмечает, что именно при Лидерс компания SpaceX начала выполнять пилотируемые полеты к МКС.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляемая Илоном Маском американская компания SpaceX выдавливает предприятия госкорпорации с международного рынка космических услуг, вследствие чего вторые с первой вряд ли могут сотрудничать.

Иван Потапов