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НАСА реорганизовало программу пилотируемых полетов

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

НАСА реорганизовало управление собственной программы пилотируемых полетов, создав вместо текущего одного подразделения два, сообщает ТАСС, ссылаясь на заявление главы американского космического агентства Билла Нельсона.

Теперь функции директората пилотируемых полетов, возглавляемого Кэти Лидерс, разделят директорат космических операций, занимающийся вопросами Международной космической станции (МКС) и коммерциализации деятельности на околоземной орбите, а также директорат развития исследовательских систем, который сосредоточится на будущих миссиях на Луну и Марс.

Директорат космических операций возглавит Лидерс. Директорат развития исследовательских систем — Джим Фри, который, согласно ArsTechnica, имеет опыт взаимодействия с корпорациями Lockheed Martin и Boeing. Издание отмечает, что именно при Лидерс компания SpaceX начала выполнять пилотируемые полеты к МКС.

В сентябре гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин заявил, что возглавляемая Илоном Маском американская компания SpaceX выдавливает предприятия госкорпорации с международного рынка космических услуг, вследствие чего вторые с первой вряд ли могут сотрудничать.


Иван Потапов

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Страны
США
Компании
Boeing
Lockheed-Martin
NASA
SpaceX
Роскосмос
Персоны
Илон Маск
Рогозин Дмитрий
Проекты
Луна
Марс
МКС
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