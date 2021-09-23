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В Польше показанную Путину российскую «Эпоху» назвали революцией

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

В ходе основного этапа стратегических учений «Запад-2021» на полигоне Мулино в Нижегородской области, за которыми наблюдал президент России Владимир Путин, была показана боевая машина пехоты Б-19 с боевым модулем «Эпоха», который оказался «незаметной революцией», пишет польское издание Defence24.

В публикации утверждается, что на первый взгляд «Эпоха» «не производит большого впечатления», особенно по сравнению со стандартным вооружением БМП-3, включающим 100-миллиметровую и 30-миллиметровую пушки. «Однако новая башня — это не просто 57-миллиметровая пушка, а совершенно новая концепция вооружения, основанная на большем спектре огневых средств, лучше подходящих для задач», — пишет издание.

Одним из преимуществ «Эпохи» называется наличие системы автоматизированного поиска, распознавания и сопровождения объектов противника, а также выдачи экипажу боевой машины оптимального предложения по одновременному или поочередному применению двух каналов огневого поражения. Издание отмечает, что 57-миллиметровая пушка, известная как легкое штурмовое орудие ЛШО-57, отличается прямой и скоростной стрельбой на дальность до шести километров.

Defence24 напоминает, что «Эпоха» также может использовать два типа управляемых ракет — комплексов «Корнет» (для поражения танков) и «Булат» (против легкобронированных целей), а также 7,62-миллиметровый пулемет.

«Как утверждают русские, благодаря поддержке цифровой системы управления огнем это позволяет бороться с широким кругом целей», — пишет издание.

Конструктивно Б-19 представляет собой шасси боевой машины пехоты БМП-3, на которые установлен боевой модуль «Эпоха».


Иван Потапов

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Страны
Польша
Россия
Продукция
БМП-3
Корнет
Эпоха БМ
Персоны
Путин Владимир
Проекты
Военные учения
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