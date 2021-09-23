Войти
Lenta.ru

Американские пилоты подготовятся к войне с Россией и Китаем

391
0
0
Источник изображения: Фото: US Air Force / Master Sgt. Scott Thompson

В конфликтах ближайшего будущего вооруженные силы США могут столкнуться с трудностями из-за растущих арсеналов соседних стран. Чтобы исключить риск потери большинства сил при одном ударе, американские пилоты учатся рассредоточивать силы. Отработка взлета и посадки с шоссе является подготовкой к войне с Россией и Китаем, считают авторы Business Insider.

«В конфликте с близкими государствами, такими как Китай и Россия, вооруженные силы США столкнутся с трудностями из-за размера арсенала своих соперников и дальности их вооружения», — пишет автор материала Ставрос Атламазоглу (Stavros Atlamazoglou).

По его мнению, масштаб арсеналов геополитических конкурентов требует «разумного распределения сил». Это позволит снизить риски для войск в случае нанесения удара. Поэтому военно-воздушные силы (ВВС) готовятся к рассредоточению на импровизированных аэродромах.

Ключевую роль в операциях по рассредоточению играет Командование специальных операций ВВС США (AFSOC). В распоряжении войск специального назначения находятся разнообразные платформы, включая самолеты непосредственной поддержки наземных сил AC-130 Spooky, конвертопланы CV-22 Osprey и беспилотники MQ-9 Reaper.

«В августе авиация AFSOC провела учения Nothern Strike 21 в северном Мичигане. В ходе маневров пилоты осуществили первую посадку современного самолета на дорогу общего пользования в США», — подчеркивает Атламазоглу.

Целью учений была подготовка пилотов к действиям на импровизированных аэродромах. Силы спецназначения отрабатывали подготовку и обеспечение полетов на импровизированных взлетно-посадочных полосах. В ходе Nothern Strike 21 пилоты отработали взлет и посадку штурмовиков A-10 и ближнемагистральных самолетов C-146A.

Ранее авторы Defence Blog, ссылаясь на неназванный источник, рассказали об отработке российскими войсками удара по войскам НАТО. Собеседник издания отметил, что в рамках учений «Запад-2021» самолеты Ту-22М3 смоделировали нападение на американских военных в Польше.


Даниил Иринин

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Польша
Россия
США
Продукция
A-10 Warthog
C-130
MQ-1 Predator
MQ-9 Reaper
MV-22 Osprey
Ту-22М
Проекты
NATO
БПЛА
Военные учения
Похожие новости
10.02.2021
«Аспиды» с Апеннин
16.09.2020
"Перебросили "Абрамсы": что американцы затеяли у границ Белоруссии
22.11.2018
Каждому действию НАТО – симметричный ответ: по-другому не дойдёт
09.11.2016
Небо в алмазах
03.04.2014
Военная авиация США: самая мощная в мире
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 23.09 09:32
  • 1
LRAAM: двухступенчатая ракета для истребителя
  • 23.09 03:33
  • 1
Военным США пора перестать смотреть Star Wars
  • 23.09 03:21
  • 3
Раскрыты особенности работы комплекса активной защиты "Арена-М"
  • 23.09 00:59
  • 1
«В-21 может уничтожать комплексы С-400 или С-500»
  • 22.09 23:48
  • 1
К станку отношение плевое
  • 22.09 23:41
  • 4
Лишние ракеты: Китай пугает НАТО новыми армиями российских «Искандеров-М»
  • 22.09 23:15
  • 6
Rolls-Royce провела испытания своего первого электрического самолёта
  • 22.09 18:56
  • 1
«Геркулес» научится приводняться
  • 22.09 17:32
  • 3
ЦКБ МТ "Рубин": головная подлодка "Санкт-Петербург" завершила опытную эксплуатацию в ВМФ
  • 22.09 16:38
  • 4
Десятки тайваньских спецов займутся российской электроникой на обанкроченном заводе «Ангстрем-Т»
  • 22.09 11:13
  • 7
Спущен на воду малый ракетный корабль «Град» проекта 21631
  • 22.09 09:35
  • 1
Неизвестная история АК-12: начало
  • 22.09 09:01
  • 1
В Керчи спустили на воду малый ракетный корабль "Аскольд"
  • 22.09 08:15
  • 1
Военные проверили надежность системы ПВО столицы и Подмосковья
  • 22.09 04:17
  • 6
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России