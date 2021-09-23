CША испугались российского спутника-матрешки

На околоземной орбите находится российский спутник-матрешка, способный уничтожать американские космические аппараты, передает РИА Новости заявление главы Космического командования США генерала Джона Рэймонда.

Военный испугался, что российский спутник мешает США «использовать космос в качестве площадки, преумножающей возможности».

«У России есть спутник-матрешка. Кукла в кукле. Это спутник внутри спутника, [а тот —] внутри [еще одного] спутника. Спутник запускается, открывается, появляется еще один спутник, он открывается, и снаряд выстреливается [из него] в спутник, чтобы уничтожить американские спутники и уничтожить то преимущество, которое они нам дают. Это уничтожает нашу возможность воспринимать данные со всего мира, направлять эти данные обратно на Землю», — передает ТАСС заявление Рэймонда.

В январе 2020 года The Drive сообщило, что российский военный спутник-инспектор «Космос-2542» приблизился к американскому спутнику-шпиону USA-245. Первый космический аппарат синхронизировал свою орбиту со вторым и расположился от него на расстоянии около 150-300 километров.

Иван Потапов