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CША испугались российского спутника-матрешки

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Источник изображения: Фото: Globallookpress.com

На околоземной орбите находится российский спутник-матрешка, способный уничтожать американские космические аппараты, передает РИА Новости заявление главы Космического командования США генерала Джона Рэймонда.

Военный испугался, что российский спутник мешает США «использовать космос в качестве площадки, преумножающей возможности».

«У России есть спутник-матрешка. Кукла в кукле. Это спутник внутри спутника, [а тот —] внутри [еще одного] спутника. Спутник запускается, открывается, появляется еще один спутник, он открывается, и снаряд выстреливается [из него] в спутник, чтобы уничтожить американские спутники и уничтожить то преимущество, которое они нам дают. Это уничтожает нашу возможность воспринимать данные со всего мира, направлять эти данные обратно на Землю», — передает ТАСС заявление Рэймонда.

В январе 2020 года The Drive сообщило, что российский военный спутник-инспектор «Космос-2542» приблизился к американскому спутнику-шпиону USA-245. Первый космический аппарат синхронизировал свою орбиту со вторым и расположился от него на расстоянии около 150-300 километров.


Иван Потапов

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Проекты
2020-й год
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