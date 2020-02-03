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В США заявили о приближении российского «инспектора» к американскому «шпиону»

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Источник изображения: Фото: NASA / Globallookpress.com

Российский военный спутник-инспектор «Космос-2542» приблизился к американскому спутнику-шпиону USA-245, сообщает The Drive.

Американское издание, ссылаясь на твит специализирующегося в области астродинамики аспиранта Университета Пердью (США) Майкла Томпсона, пишет, что первый космический аппарат (КА) синхронизировал свою орбиту со вторым и расположился от него на расстоянии около 150-300 километров. Данную информацию Томпсон получил, изучив открытые данные Командования воздушно-космической обороны Северной Америки.

The Drive отмечает, что, поскольку внешний облик USA-245 известен, фотографирование данного КА вряд ли может быть интересно «Космос-2542». Вместо этого, предполагает издание, второй спутник может отрабатывать средства дистанционного воздействия на первый.

Издание напоминает, что, кроме прямого кинетического удара и робототехнического воздействия, на околоземной орбите могут применяться химические, радиоэлектронные, микроволновые и лазерные средства подавления вражеских КА.

В августе 2019 года Минобороны России заявило, что КА «Космос-2535» и «Космос-2536» успешно проходят испытания.

«Космос-2542» запущен с Плесецка в ноябре 2019 года легкой ракетой «Союз-2.1в» с разгонным блоком «Волга». Задачами КА назывались мониторинг состояния российских спутников и съемка поверхности Земли.

USA-245, относящийся к серии американских разведывательных КА KH-11 Kennen, запущен с базы Ванденберг (США) в августе 2013 года тяжелой ракетой Delta IV Heavy.

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