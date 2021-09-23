Американцы показали на видео принципиально новую систему запуска крылатых ракет из самолета-«арсенала»

Видео демонстрирует концепцию, известную как Rapid Dragon. Крылатые ракеты сбросили из самолетов C-17 и EC-130: предполагается, что это позволит повысить ударную мощь США.

Американские ВВС и Lockheed Martin представили дополнительную информацию о недавней демонстрации ракет воздушного базирования на поддонах.

Тесты провели летом над ракетным полигоном Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. По словам представителей Lockheed Martin, испытания охватывали все основные аспекты операции, включая сброс крылатых ракет JASSM-ER, что доказало осуществимость идеи. Носителями выступили самолеты C-17 и EC-130.

Rapid Dragon / ©The War Zone

Проект развивается стремительными темпами: чуть менее года назад он существовал лишь как концепт.

Основная идея — в повышении ударной мощи за счет привлечения дополнительных крылатых машин. Изначально для применения ракет JASSM-ER выбрали стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, однако их у американцев не так много, а недавно США приступили к списанию части этих самолетов.

Rapid Dragon / ©LOCKHEED MARTIN

В перспективе B-1 полностью заменит бомбардировщик-«невидимка» нового поколения B-21.