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Naked Science

Американцы показали на видео принципиально новую систему запуска крылатых ракет из самолета-«арсенала»

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Источник изображения: naked-science.ru

Видео демонстрирует концепцию, известную как Rapid Dragon. Крылатые ракеты сбросили из самолетов C-17 и EC-130: предполагается, что это позволит повысить ударную мощь США.

Американские ВВС и Lockheed Martin представили дополнительную информацию о недавней демонстрации ракет воздушного базирования на поддонах.

Тесты провели летом над ракетным полигоном Уайт-Сэндс в штате Нью-Мексико. По словам представителей Lockheed Martin, испытания охватывали все основные аспекты операции, включая сброс крылатых ракет JASSM-ER, что доказало осуществимость идеи. Носителями выступили самолеты C-17 и EC-130.

Rapid Dragon / ©The War Zone

Проект развивается стремительными темпами: чуть менее года назад он существовал лишь как концепт.

Основная идея — в повышении ударной мощи за счет привлечения дополнительных крылатых машин. Изначально для применения ракет JASSM-ER выбрали стратегический бомбардировщик B-1 Lancer, однако их у американцев не так много, а недавно США приступили к списанию части этих самолетов.

Rapid Dragon / ©LOCKHEED MARTIN

В перспективе B-1 полностью заменит бомбардировщик-«невидимка» нового поколения B-21.

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  • В новости упоминаются
Страны
Мексика
США
Продукция
B-2 Spirit
C-130
C-17
JASSM
В-1В Lancer
Компании
Lockheed-Martin
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