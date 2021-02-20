США начали списывать стратегические бомбардировщики B-1B

Американцы отправили на покой первый из 17, запланированных к списанию в нынешнем году, стратегических бомбардировщиков B-1B Lancer. Полностью избавиться от самолетов этого типа США намерены к 2036 году.

Знаменитый B-1B — один из трех стратегических бомбардировщиков на службе американских ВВС. И хотя этот самолет куда новее, чем B-52 Stratofortress, американцы чаще говорят о его выводе из эксплуатации.

Как сообщил Military.com, первый из запланированных к списанию в скором времени B-1B Lancer отправили «на пенсию». Это лишь первый шаг ВВС США на пути избавления от 17 бомбардировщиков в ближайшие месяцы. Таким образом парк самолетов B-1B вскоре сократится до 45 единиц.

«Мы давно работаем над выводом из эксплуатации старых бомбардировщиков, чтобы освободить место для B-21 Raider», — заявил главнокомандующий Командования глобальных ударов ВВС США (Air Force Global Strike Command) генерал Тим Рэй. Напомним, еще в 2003 году американские ВВС списали 33 самолета B-1B. После модернизации бомбардировщик получил условное второе рождение, оставаясь важным элементом безопасности Соединенных Штатов.

Причины, по которой США вновь начали избавляться от B-1B, — в цене обслуживания. Стоит также отметить, что ранее машину подвергали критике из-за относительно низкой на фоне других самолетов ВВС США боеготовности. Согласно планам, полностью избавиться от B-1B американцы хотят в 2036 году.

Примечательно, что B-1B создавали как замену для бомбардировщика B-52, который совершил первый полет в далеком 1952 году. При этом, как уже отмечалось выше, Stratofortress имеет все шансы пережить преемника, оставаясь на службе вплоть до середины века. Помимо этого, B-52 может прослужить дольше «невидимки» Northrop B-2 Spirit, о выводе которой из эксплуатации также периодически пишут СМИ.

Boeing B-52 Stratofortress Источник изображения: wikipedia

Основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США будущего должен стать B-21 Raider, который в отдаленной перспективе заменит вообще все «стратеги» на службе американских Военно-воздушных сил.

По последним данным, новый самолет должен совершить первый полет не ранее 2022 года. Машина будет дозвуковой, выполненной по аэродинамической схеме «летающее крыло» и внешне похожей на Spirit. Главное отличие от предшественника — более низкая цена. При этом, возможно, новый самолет сможет нести меньше бомб и ракет, чем B-2.

B-21 в представлении художника Источник изображения: USAF

Аналогичным путем — разработки аналога B-2 Spirit — пошла Россия. Напомним, в прошлом году изготовили первый опытный образец двигателя для бомбардировщика ПАК ДА.