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На стенде ОСК в рамках выставки "НЕВА-2021" состоялась презентация подводного и волнового глайдеров

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Физика движения глайдера
Физика движения глайдера.
Источник изображения: Максим Климов

ЦАМТО, 22 сентября. В Санкт-Петербурге в рамках 16-й Международной выставки "НЕВА-2021" на стенде ОСК 21 сентября состоялась первая презентация волнового и подводного глайдеров, разработанных партнером корпорации – Санкт-Петербургским государственным морским техническим университетом.

Глава ОСК Алексей Рахманов ознакомился с представленными на стенде образцами подводной работотехники и принял участие в заседании экспертной группы научно-технического совета корпорации, посвященном развитию этого направления.

Глайдеры – робототехнические комплексы, которые могут использоваться для океанологических, гидрофизических, метеорологических и экологических исследований и мониторинга. Они, как самоходные буи, способны исследовать глубины и передавать информацию в центр мониторинга на берегу. Волновой глайдер (длина 1,4 м, ширина 0,8 м) может выступать и в роли шлюза-ретранслятора сигналов от подводного "коллеги" (длина 3,0 м, ширина с учетом размаха крыльев – 1,1 м) и к нему.

В настоящий момент существуют проекты различного исполнения глайдеров (с различной полезной нагрузкой) – в зависимости от поставленной цели.

При этом, как показали только что прошедшие испытания, применение солнечных панелей компании "Хэвел" (также участвующей в проекте создания робототехнических комплексов) увеличивает автономность глайдеров и расширяет возможности по использованию дополнительной полезной нагрузки в каждом исполнении.

Оценивая представленные образцы глайдеров, Алексей Рахманов отметил, что в настоящее время подобные аппараты могут использоваться для решения самого широкого спектра задач – как военных, так и научно-исследовательских. А повышение их автономности и полезной нагрузки способно еще более расширить сферу их применения и привлекательность для потенциальных заказчиков.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте АО "ОСК".

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