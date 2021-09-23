Глава НАСА заявил о желании встретиться с Рогозиным при первой возможности

Глава НАСА Билл Нельсон с нетерпением ждет поездки в Москву и встречи с гендиректором «Роскосмоса» Дмитрием Рогозиным. Об этом он заявил на брифинге для журналистов, посвящённой программе пилотируемых полетов НАСА, передает ТАСС.

По словам главы американской госкорпорации, он прилетит в Москву при первой же возможности, как только позволит ситуация с пандемией.

«Как можно скорее, это будет зависеть от коронавируса», — сказал он, отвечая на вопрос о сроках визита в Россию. Нельсон также добавил, что он вакцинирован. «Мы действительно с нетерпением ждем того, чтобы поехать в Москву и встретиться с Рогозиным», — уточнил глава НАСА.

Ранее Рогозин назвал отношения Москвы и Вашингтона на околоземной орбите семьей, а американских партнеров по космосу — друзьями. «Станция — это семья, где развод невозможен», — заявил менеджер.

Журналист спросил Рогозина о его словах, сказанных в июне, согласно которым либо Россия и США работают вместе, и тогда санкции должны быть немедленно сняты, либо Россия не будет работать с США. «Я думаю, проблема в интерпретации», — сказал глава госкорпорации.

Марина Совина