В Китае оценили новый автомат Калашникова

В Китае оценили автомат Калашникова АК-12, который поступил на вооружение российских военных. В издании Sohu подчеркнули значимость такого шага.

«Все говорят о гиперзвуковых ракетах, но мало кто вспоминает, что у российских пехотинцев появился автомат АК-12. А это существенное обновление», — пишет автор материала.

В августе РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Центрального военного округа сообщали об усилении российской военной базы в Таджикистане новым оружием. Российские военнослужащие получили автоматы АК-12, новые снайперские винтовки АСВК-М, огнеметы и переносные зенитные ракетные комплексы «Верба».

Изначально автомат АК-12 представили в 2012 году. Разработка «Ижмаш» основывалась на решениях прежних версий АК, но была принципиально новой моделью. Автомат потерпел неудачу в ходе испытаний по программе «Ратник». В 2016 году представили переработанную модель с индексом 6П70, которую модернизировали в 2020 году. Доработанный автомат приняли на вооружение.

Главным отличием АК-12 от прошлых автоматов серии стала проработанная эргономика. Так, автомат получил телескопический приклад и пистолетную рукоятку, а стандартные магазины уступили место моделям с индикатором количества боеприпасов. Также инженеры модернизировали прицельные приспособления.

Ранее стало известно об особенностях модернизированной версии АК-12, предназначенной для спецподразделений. АК-12СП получил новый двухсторонний предохранитель-переводчик режимов огня и ствольную накладку, увеличивающую жесткость крепления прицелов.

Даниил Иринин