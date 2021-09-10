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«Калашников» улучшит АК-12

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Источник изображения: Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Группа компаний (ГК) «Калашников» работает над новыми модификациями автоматов линейки АК-12. Конструкторы готовят улучшенный автомат АК-12СП. Оружие получит новые элементы, повышающие эргономику, но сохранит проверенную конструкцию. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Калашникова».

Разработка АК-12СП ведется в инициативном порядке. В пресс-службе отметили, что доработка автомата не коснулась узлов, «составляющих основу надежности АК». При этом модернизация повысила эффективность автомата.

Конструкторы добавили ряд элементов для удобства стрелка. Так, приклад АК-12СП получил складную щеку, которая позволяет зафиксировать голову при использовании оптического прицела. Также автомат оснастили двухсторонним предохранителем-переводчиком режимов огня, который позволяет одинаково удобно использовать АК-12СП как правшам, так и левшам.

АК-12СП получит рельсовые интерфейсы Пикатинни и M-Lok, которые облегчат установку альтернативных прицелов и дополнительных аксессуаров. В остальном модернизированный автомат схож с базовой моделью. АК-12СП впервые продемонстрировали на форуме «Армия-2021». Масса новинки без магазина и аксессуаров составляет 3,6 килограмма. Начальная скорость пули — 900 метров в секунду, темп стрельбы — 600-700 выстрелов в минуту. Эти показатели сравнимы с АК-12, что обусловлено общим механизмом.

Сейчас «Калашников» выпускает модернизированный АК-12, который доработали по итогам общевойсковой эксплуатации. Ранее представители ГК рассказали об особенностях модернизированного автомата, который можно будет настроить под антропометрические параметры каждого военнослужащего.


Даниил Иринин

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Продукция
АК-12
Система поражения "Ратник"
Проекты
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