Войти
Интерфакс-АВН

Франция и Швейцария опровергли сведения об отмене встречи их лидеров после решения швейцарцев купить истребители США

783
0
0
Американский истребитель F-35A Lightning II
Американский истребитель F-35A Lightning II.
Источник изображения: © U.S. Air Force photo by Staff Sgt. Jensen Stidham

Париж. 19 сентября. ИНТЕРФАКС - Власти Франции и Швейцарии опровергли информацию СМИ, будто Париж отказался от встречи президентов этих двух стран Эмманюэля Макрона и Ги Пармелена на фоне того, что швейцарская сторона в этом году предпочла закупить истребители у США, а не во Франции.

"(Встреча - ИФ) никогда не отменялась, и особенно, по озвученным причинам", - цитируют французские СМИ заявление правительства Франции.

В заявлении уточняется, что в начале года Макрон согласился на встречу со швейцарским коллегой, а швейцарская сторона предложила в качестве даты мероприятия ноябрь.

"Мы сказали им летом, что в ноябре это было бы сложно", - отметили в Елисейском дворце, добавив, что окончательная дата встречи еще не установлена.

В администрации президента Швейцарии в свою очередь уточнили, что график президента еще окончательно не определен, и что изменения в планах не означают "отмены подтвержденного визита" Пармелена. В администрации уточнили, что речь шла не о государственном визите, а лишь "о рабочей поездке президента".

Ранее швейцарские газеты сообщили со ссылкой на неназванные дипломатические источники, что Франция предпочла отказаться от встречи из-за того, что Швейцария, сделав в июне выбор в пользу приобретения у США 36 истребителей-бомбардировщиков F-35A, несмотря на это уже окончательное решение, обсуждала поставку истребителей с Парижем.

По версии прессы, в Париже пришли к выводу, что Минобороны Швейцарии, уже решив купить американские истребители, продолжало консультации с другими производителями, включая французскую компанию Dassault Aviation, производящую французский многоцелевой истребитель Rafale.

СМИ напоминают, что эта информация стала известной на фоне разногласий Франции с США и Австралией вокруг отмены Канберрой контракта с Парижем на постройку подлодок.

На этой неделе президент США Джо Байден, премьер-министры Австралии Скотт Моррисон и Великобритании Борис Джонсон объявили о создании нового трехстороннего партнерства в области безопасности - AUKUS. Первой крупной инициативой AUKUS станет строительство атомного подводного флота для Австралии. Это предусматривает отказ Канберры от контракта на строительство подлодок с французской компанией Naval Group на $90 млрд.

При этом, как сообщалось, президент Франции Макрон не был поставлен в известность о подготовке соглашения о партнерстве, его детали были согласованы тремя сторонами на июньском саммите "большой семерки" в графстве Корнуолл на юге Англии с 11 по 13 июня.

Французский министр иностранных дел Жан-Ив Ле Дриан опроверг сообщения о том, что перед объявлением о заключении соглашения были проведены предварительные консультации с Францией, заявив, что "это неправда". Союзники "не относятся друг к другу с такой жестокостью, с такой непредсказуемостью", сказал министр.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Австpалия
Великобритания
США
Франция
Швейцария
Продукция
F-35A
Rafale
Компании
Dassault
Похожие новости
15.04.2019
Швейцария выносит вопрос закупки нового истребителя на референдум
12.08.2015
В небе меньше, но лучше — часть I
06.05.2013
Лидеры прежние
27.12.2012
Рейтинг 20 наиболее крупных сделок по продаже вооружений, решения по которым были приняты в 2012 году
24.02.2009
Aero India 2009
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:59
  • 1
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 21:58
  • 29
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси