Войти
Интерфакс-АВН

В Минобороны РФ заявили, что на учениях "Запад-2021" не было конкретного противника

860
0
0
Фото с сайта Минобороны РФ
Фото с сайта Минобороны РФ.
Источник изображения: Фото Минобороны РФ

Москва. 19 сентября. ИНТЕРФАКС-АВН - Российско-белорусские стратегические учения "Запад-2021", которые вызвали озабоченность у ряда европейских стран, не предполагали конкретного противника, заявили в руководстве Минобороны РФ.

"Хочу сказать, что никакой конкретный противник не подразумевается. В замысле учения лежит ситуация, связанная с эскалацией конфликта между двумя противоборствующими коалициями, еще раз говорю, условных государств", - сказал в интервью телеканалу "Звезда" заместитель министра обороны РФ Александр Фомин.

"Все наши мероприятия, в том числе учения, тем более международные учения, они и направлены на дальнейшее укрепление наших связей, между государствами нашими, по военной и военно-технической линии", - сказал Фомин.

В учениях "Запад-2021" 10-15 сентября на территории России и Белоруссии было задействовано около 200 тыс. военных, около 80 самолетов и вертолетов, до 760 единиц боевой техники, в том числе 290 танков, 240 орудий, реактивных систем залпового огня и минометов, а также до 15 кораблей. Минобороны РФ сообщало, что около 2,5 тыс. российских военных были переброшены в рамках учений в Белоруссию.

17 сентября в Минобороны РФ подтвердили планы вернуть войска, корабли, авиацию на базы после учений "Запад-2021" до середины октября.

Перед учениями первый заместитель начальника главного управления международного военного сотрудничества Минобороны РФ Евгений Ильин сообщил, что роль противника на учениях - у условного государства "Полярная республика", которое нападает на условную "Центральную Федерацию".

Сообщалось, что параллельно с учениями "Запад-2021" крупные маневры в Арктике провел Северный флот.

16 сентября пресс-служба Северного флота сообщила о возвращении войск из арктической зоны с маневров, в которых участвовали около 8 тыс. военных, около 50 кораблей, 120 самолетов и вертолетов.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Белоруссия
Россия
Компании
Минoбороны РФ
Персоны
Фомин Александр
Проекты
Арктика
Военные учения
СФ
Похожие новости
30.12.2020
Год 2020-й: Минобороны подводит итоги
25.12.2017
Доклад Министра обороны России на расширенном заседании Коллегии Министерства обороны 22 декабря
25.12.2017
Российское оружие одержало знаковую победу над террористическим интернационалом
24.06.2015
Стратегия высоких широт
26.01.2015
Жесткий стиль "исключительно оборонительной" доктрины
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 20.09 21:59
  • 1
Российские штурмовые самолеты провели учения в горах Киргизии с пусками ракет
  • 20.09 21:58
  • 29
Аварию с бомбардировщиком США B-2 сняли из космоса
  • 20.09 18:40
  • 1
В новой госпрограмме вооружения рассмотрят возможность закупки истребителей Су-75 Checkmate для Минобороны РФ - Борисов
  • 20.09 17:35
  • 22
Началось строительство первого российско-китайского авиалайнера CR929
  • 20.09 16:11
  • 2
В США рассказали о планах Байдена по атомным подлодкам для Австралии
  • 20.09 15:41
  • 16
Представлены кадры испытаний северокорейского ракетного поезда
  • 20.09 14:48
  • 1
«Абсолютное чудовище»: на чем Россия перевозит десант
  • 20.09 13:42
  • 1
Полет, от которого волосы дыбом: почему первый рейс SpaceX был смертельно опасным
  • 20.09 10:23
  • 2
"Это их слабое место". США нашли семь способов пробить оборону России
  • 20.09 08:31
  • 2
Расходы на сектор безопасности и обороны Украины в проекте бюджета на 2022 год составляют 5,95% ВВП
  • 20.09 04:10
  • 4
Историк Эньюань: лаборатории США у границ России могут использовать биологическое оружие
  • 20.09 03:57
  • 1
Проблемы развития 5G в России не решены
  • 19.09 23:58
  • 23
wPolityce (Польша): ядерное оружие в Польше? Пора действовать
  • 19.09 23:54
  • 1
Войска РФ возвращаются из Белоруссии в пункты дислокации после учений "Запад-2021"
  • 19.09 23:53
  • 3
«Запад-2021» – новый уровень интеграции вооруженных сил России и Беларуси