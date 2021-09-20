США испытали две межконтинентальные баллистические ракеты Trident II

США успешно испытали две межконтинентальные баллистические ракеты Trident II (без боевой части). Об этом говорится в аккаунте ВМС США в Twitter. Видеозапись запусков публикует Telegram-канал «Военный обозреватель».

Пуски были произведены с атомной подводной лодки Wyoming (SSBN-742) Военно-морских сил США типа Ohio. Испытания проходили 18 сентября в Атлантическом океане у берегов штата Флорида.

На прошлой неделе, 13 сентября, США провели успешные испытания усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования. Пентагон впервые испытал трехступенчатую ракету-носитель в двухступенчатом режиме. По словам главы ведомства вице-адмирала Джона Хилла, это новая конфигурация ракеты, которая позволяет регулировать число ступеней.

Марина Совина