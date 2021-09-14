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США впервые испытали улучшенную ракету-перехватчик

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Источник изображения: Фото: Maxar Technologies / Reuters

Агентство по противоракетной обороне министерства обороны США сообщило об успешно проведенных испытаниях усовершенствованной ракеты-перехватчика наземного базирования. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление ведомства.

В документе говорится, что пуск был произведен в 10:30 по местному времени (20:30 мск) с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния.

Сообщается, что Пентагон впервые испытал трехступенчатую ракету-носитель в двухступенчатом режиме. По словам главы ведомства вице-адмирала Джона Хилла, это новая конфигурация ракеты, которая позволяет регулировать число ступеней. Она позволит расширить возможности американской армии при ведении боевых действий.

Ранее 13 сентября об успешных испытаниях новой крылатой ракеты большой дальности сообщили в Северной Корее. В статье Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК) говорится, что «запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1 500 километров».


Марина Совина

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Страны
КНДР
США
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