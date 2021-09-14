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КНДР испытала новую ракету большой дальности

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Источник изображения: Фото: KCNA / Reuters

Северная Корея провела успешные испытания новой крылатой ракеты большой дальности. Об этом сообщает южнокорейская газета Yonhap со ссылкой на Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

Yonhap приводит фрагмент сообщения, в котором говорится, что работа над созданием нового стратегического оружия велась на протяжении двух лет. Испытания прошли в субботу, 11 сентября, и в воскресенье, 12 сентября.

Сообщается, что военное руководство Северной Кореи протестировало различные части двигателей, испытания систем управления и наведения, а также боеголовки и другие. «Запущенные крылатые ракеты большой дальности пролетели в течение 7580 секунд и поразили цели на расстоянии 1 500 километров».

Последний раз Пхеньян проводил подобные испытания в марте. Тогда в Японском море были запущены две новые тактические ракеты. Они пролетели около 600 километров. По данным северокорейских СМИ, эти ракеты способны переносить боеголовку весом до 2,5 тонн.


Марина Совина

Права на данный материал принадлежат
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  • В новости упоминаются
Страны
КНДР
Южная Корея
Япония
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