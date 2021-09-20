В числе других видеоматериалов об испытаниях новых образцов ракетного оружия, распространенных министерством национальной обороны Южной Кореи 15 сентября 2021 года, были также впервые продемонстрированы испытания новой южнокорейской сверхзвуковой противокорабельной ракеты, внешне очень похожей на российскую сверхзвуковую ракету "Оникс" / "Яхонт" разработки АО "Военно-промышленная корпорация "НПО машиностроения" (входит в состав АО "Корпорация "Тактическое ракетное вооружение").

Новая южнокорейская сверхзвуковая противокорабельная ракета (с) кадр из видео министерства национальной обороны Южной Кореи

На южнокорейском видео продемонстрирован вертикальный запуск ракеты с полигонной пусковой установки и затем имитирующий попадание пролет ракеты через мишенную сетку на барже-мишени. Судя по изображению, ракета оснащена прямоточным воздушно-реактивным двигателем с характерным носовым воздухозаборнником с конусом. Характеристики и даже обозначение ракеты не раскрываются, но заявлено, что ее разработка была завершена к концу 2020 года.

Сообщения о разработке в Южной Корее сверхзвуковой ПКР, в том числе на основе российских технологий, циркулировали уже достаточное время. Существуют даже утверждения в южнокорейских сетевых источниках, что в 2002 году Южная Корея в рамках соглашения о сотрудничестве приобрела в России то ли образец ракеты "Яхонт", то ли ее технологии. По некоторым сообщениям, летные испытания южнокорейской сверхзвуковой ракеты были начаты в 2017 году.

Видео южнокорейских ракетных пусков (пуск сверхзвуковой ракеты с 01:23):