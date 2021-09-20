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Успешные испытания южнокорейской баллистической ракеты Hyunmoo 4-4 с подводной лодки

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В начале сентября и 15 сентября 2021 года в Южной Корее впервые были произведены два успешных запуска из вертикальной шахтной пусковой установки головной южнокорейской большой неатомной подводной лодки проекта KSS-III SS 083 Dosan An Chang-Ho в подводном положении баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) национальной разработки Hyunmoo 4-4 (K-SLBM). Тем самым Южная Корея стала восьмой страной в мире, получившей технологию баллистической ракеты подводного старта (после пяти официальных ядерных держав, Индии и КНДР).

Второй успешный испытательный запуск южнокорейской баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) национальной разработки Hyunmoo 4-4 (K-SLBM) из вертикальной шахтной пусковой установки головной южнокорейской большой неатомной подводной лодки проекта KSS-III SS 083 Dosan An Chang-Ho в подводном положении, 15.09.2021 (с) кадр из видео министерства национальной обороны Южной Кореи

О пуске, произведенном в начале сентября (без указания точной даты), было сообщено 7 сентября "неназванным представителем министерства национальной обороны Южной Кореи". В отличие от этого, о втором пуске 15 сентября было официально объявлено сразу же и за пуском по телетрансляции наблюдал президент Южной Кореи Мун Чжэ Ин. "Обладание БРПЛ имеет важное значение для обеспечения сдерживания от всенаправленных угроз и, как ожидается, сыграет ключевую роль в создании потенциала самообороны и мира на Корейском полуострове", - было указано после пуска в заявлении офиса президента Южной Кореи.

Пуск 15 сентября впервые был продемонстрирован на официальном видео министерства национальной обороны Южной Кореи, что дало возможность оценить облик ракеты Hyunmoo 4-4.

Ранее в конце июня 2021 года был произведен первый успешный запуск ракеты Hyunmoo 4-4 из под воды с погружного стенда-баржи.

Сама южнокорейская БРПЛ создана на основе семейства южнокорейских наземных твердотопливных баллистических ракет оперативно-тактической и "меньшей" дальности Hyunmoo 2/4. Напомним, что первое успешное летное испытание наиболее современной наземной модификации этого семейства Hyunmoo 4 было осуществлено в Южной Корее в апреле 2020 года. Ракета Hyunmoo 4 официально имеет максимальную дальность полета до 800 км и массу боевой части 2000 кг.

Ракеты семейства Hyunmoo 2/4 разработаны под эгидой Aгенства оборонных разработок (ADD) министерства национальной обороны Южной Кореи с участием широкой кооперации южнокорейских оборонных компаний во главе с корпорацией Hanwha, являющейся их непосредственным серийным производителем. В распространенном ее дивизионом Hanwha Systems в октябре 2019 года рекламном ролике был показан выполненный в компьютерной графике сюжет о запуске баллистической ракеты с подводной лодки, изображенная в котором ракета являлась подобием Hyunmoo 2/4, но с "тупым" обтекателем головной части, характерным для БРПЛ.

Известно, что НИОКР по БРПЛ ведутся в Южной Корее минимум с 2017 года. Сообщалось, что на протяжении 2020 года было произведено несколько бросковых испытаний БРПЛ K-SLBM с наземного стенда в большом резервуаре с водой. В апреле 2021 года телеканал YTN агентства Yonhap сообщил, что 13 января и в конце марта 2021 года были произведены два первых испытания K-SLBM с запуском из-под воды с погружного стенда, но оба они были неудачными (при пуске 13 января ракета упала через несколько секунд после выхода из воды). В свете этого можно предполагать, что нынешний успешный запуск был также произведен с погружного стенда.

Судя по показанному 15 сентября видео пуска, ракета Hyunmoo 4-4 имеет диаметр корпуса около 0,9 м и длину 10 м. Ракета сохраняет облик с острым носовым обткателем, но во время пуска он прикрыт "тупым" гидродинамическим обекателем, сбрасываемым после выхода из воды. Дальность стрельбы Hyunmoo 4-4, видимо, превышает таковую у Hyunmoo 4 (официально 800 км).

Ракетами Hyunmoo 4-4 должны оснащаться большие неатомные подводные лодки южнокорейского проекта KSS-III, оборудованные вертикальными шахтными пусковыми установками диаметром 1066 мм для размещения баллистических или крылатых ракет (наибольший диаметр корпуса ракет семейства Hyunmoo 2/4, по большинству источников, составляет 0,9 м). Первые три лодки проекта KSS-III первой серии (Batch 1) имеют по шесть таких вертикальных пусковых установок, а на следующих трех заказанных лодках проекта KSS-III второй серии (Batch 2) должны устанавливаться уже по 10 вертикальных пусковых установок. Головная лодка проекта KSS-III первой серии SS 083 Dosan An Chang-Ho была введена в строй ВМС Южной Кореи 13 августа 2021 года, и теперь в сентябре с нее были произведены два пуска ракет Hyunmoo 4-4. Еще две лодки первой серии строятся и планируются к сдаче к концу 2023 года. Первая подводная лодка проекта KSS-III второй серии SS 087 Lee Bong-chang, как предполагается, будет заложена в 2021 году со сдачей в 2026 году, 10 сентября была заказана и вторая лодка второй серии со сроком сдачи в 2028 году.

Следует отметить, что 15 сентября 2021 года, помимо видео второго успешного пуска БРПЛ Hyunmoo 4-4 с подводной лодки, министерство национальной обороны

Южной Кореи продемонстрировало целую серию видеоизображений испытаний новых образцов ракетного оружия, хотя, видимо, датировка их не привязана точно к 15 сентября. пБыли показаны, предположительно, очередной испытательный пуск баллистической ракеты Hyunmoo 4, пуск новой крылатой ракеты воздушного базирования, предназначенной для интеграции в состав вооружения перспективного южнокорейского многофункционального истребителя KF-21 Boramae, испытательный пуск новой сверхзвуковой противокорабельной ракеты, похожей на российскую ракету "Оникс" /"Яхонт", а также стендовые испытания нового твердотопливного двигателя для ракет-носителей (предположительно, последние имели место в июне 2021 года).

Облик южнокорейской баллистической ракеты для подводных лодок (БРПЛ) национальной разработки Hyunmoo 4-4 (K-SLBM) на основании видео испытания 15.09.2021 (с) Orion_int @Orion__int

Видео пуска 15 сентября (включая пуски других южнокорейских ракет):

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Материал размещён правообладателем в открытом доступе
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Страны
Индия
КНДР
Россия
Южная Корея
Продукция
Hyunmoo
П-800 Оникс
Х-61 Яхонт
Компании
ADD
Проекты
2020-й год
ИТ
Ядерный щит
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