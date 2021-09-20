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Интерфакс-АВН

Военные ЮВО уничтожили бронетехнику и не позволили использовать вертолет противнику на учении в Южной Осетии

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СПТРК "Корнет-Д1"
СПТРК "Корнет-Д1".
Источник изображения: © Фото : Министерство обороны РФ

Москва. 18 сентября. ИНТЕРФАКС - Командиры батальонных тактических групп военной базы Южного военного округа (ЮВО) для борьбы с колоннами условного противника в горах Южной Осетии впервые задействовали мобильные противотанковые группы, новый способ применения комплекса радиоподавления навигационного оборудования не позволил использовать вертолет, сообщили в пресс-службе округа.

"Подразделения противотанкистов, вооруженные комплексами ПТРК (противотанковый ракетный комплекс) "Корнет", используя складки местности в условиях горного полигона Дзарцем, скрытно выдвинулись на позиции и уничтожили бронетехнику условного противника из засады", - говорится в сообщении.

В пресс-службе подчеркнули, что мотострелки ЮВО, применяя новые элементы боевого порядка и способы тактических действий, выполняют задачи в составе мобильных групп минирования, радиоэлектронной борьбы и тактических групп прорыва.

"Силами противобеспилотного резерва на учении в горных условиях удалось создать район радиоэлектронного блокирования каналов радиосвязи. Новый способ применения комплекса радиоподавления навигационного оборудования не позволил противнику использовать вертолет", - отмечают в округе.

"Впервые командиры батальонов задействовали в боевых порядках мобильные группы заграждения на предполагаемом маршруте выдвижения сил противника. Нестандартный подход позволил мотострелкам нанести огневое поражение остановленной в горах колонне боевой техники неприятеля", - говорится в сообщении.

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Страны
Россия
Южная Осетия
Продукция
Корнет
Компании
Минoбороны РФ
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