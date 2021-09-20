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Российские военные получат улучшенные системы ТОС-1А

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Источник изображения: Фото: Министерство обороны Российской Федерации

Министерство обороны РФ получило партию улучшенных тяжелых огнеметных систем ТОС-1А «Солнцепек». Омский завод транспортного машиностроения (входит в концерн «Уралвагонзавод» госкорпорации «Ростех») передал модернизированные машины с улучшенной защитой. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу предприятия.

ТОС-1А передали оборонному ведомству в рамках гособоронзаказа. В пресс-службе «Омсктрансмаша» отметили, что заказчик получил модернизированные машины.

Тяжелые огнеметные системы получили улучшенную встроенную динамическую защиту и систему навигации. Это позволит определять местоположение машин, точные координаты и время. Также «Солнцепек» оснастили новыми гусеницами с прямыми грунтозацепами.

Тяжелая огнеметная система ТОС-1А «Солнцепек» предназначена для уничтожения легкобронированной техники, живой силы и сооружений противника. Боевая машина системы основана на гусеничном шасси танка Т-72А. ТОС-1А получила 24 направляющих, которые вмещают неуправляемые ракетные боеприпасы калибра 220 миллиметров.

Ранее издание The National Interest отметило, что российская тяжелая огнеметная система ТОС-2 «Тосочка» способна уничтожать шквалом огня американские танки. Автор материала отметил новую систему управления огнем ТОС-2, которая повысила боевые качества машины.


Даниил Иринин

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Страны
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США
Продукция
Солнцепёк
Т-72
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