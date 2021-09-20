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Интерфакс-АВН

Глава Минобороны Нидерландов вслед за главой МИД уходит в отставку из-за ситуации с эвакуацией из Афганистана

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Военнослужащий ССО Нидерландов со служебной собаков
Военнослужащий ССО Нидерландов со служебной собаков.
Источник изображения: invoen.ru

Берлин. 17 сентября. ИНТЕРФАКС - Исполняющая обязанности министра обороны Нидерландов Анна Бейлевелд решила подать в отставку после того, как накануне парламент вынес вотум недоверия правительству из-за его действий по эвакуации из Афганистана, сообщает в пятницу портал NL Times.

Глава военного ведомства указала, что изначально не планировала покидать свой пост, а хотела "довести до конца задание, с которым столкнулась", - эвакуировать афганцев, которые помогали нидерландским военным в Афганистане.

"Однако я заметила, что мое пребывание на посту стало объектом спора", - добавила она.

Накануне в отставку подала глава МИД Нидерландов Сигрид Кааг.

В минувший четверг нижняя палата парламента вынесла вотум недоверия правительству страны, она постановила, что "кабинет министров действовал безответственно" при проведении эвакуации из Афганистана.

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  • В новости упоминаются
Страны
Афганистан
Германия
Нидерланды
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