Директор ЦАСТ о срыве австралийско-французского соглашения по строительству подводных лодок

В знак протеста против отмены австралийско-французской "субмаринной сделки" Париж отменил совместные празднования в Вашингтоне по случаю Чесапикского сражения. 90-миллиардный контракт на производство атомных подводных лодок ушел от французских судостроителей Лондону и Вашингтону, пишет Ольга Божьева в материале для электронного издания "MK.ru". Чем обернется такой демарш для Парижа и какие возможности в новом военно-политическом раскладе открываются для России, рассказал директор Центра анализа стратегий и технологий (ЦАСТ) Руслан Пухов.

Проект большой неатомной подводной лодки Shortfin Barracuda Block 1A французского консорциума компаний Naval Group и Thales, одержавший в 2016 году победу в тендере на постройку для ВМС Австралии 12 подводных лодок по программе SEA 1000 (с) Naval Group

Ровно 240 лет назад эскадра французских кораблей у берегов Америки, в Чесапискском заливе, пришла на помощь только что образованным Соединенным Штатам, защитив их от британского флота. И вот теперь, спустя столетия, США уже вместе с Британией и Австралией образовали новый военный союз - AUKUS, о чем президенты этих стран объявили в четверг на совместной пресс-конференции.

Для Парижа такая дружба "на троих", возможно, и не представила бы особого интереса, если б первым шагом на пути образования тройственного союза не стал отказ Австралии от 66-миллиардного контракта с Францией на строительство подводных лодок. Теперь, как было объявлено, австралийцы будут их строить вместе с США - что глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан назвал "ножом в спину"

Да, Франция обиделась. На всех: австралийцев, англичан, американцев. Но в первую очередь, конечно, на Байдена.

Нет, все-таки Байден - наш человек. Те, кто недавно твердил, что Россия в свое время "выбрала" Трампа, похоже, сильно заблуждался. По крайней мере, он таких подарков нам никогда не делал. То ли дело Байден. Сначала выставил США посмешищем перед всем миром эвакуацией из Кабула. Теперь вот отомстил французам за то, что они нас когда-то "кинули" по сделке с вертолетоносцами "Мистраль". А еще открыл для России новые возможности по продажам наших атомных подлодок на мировом рынке вооружений.

Тут можно напомнить Парижу сразу несколько русских поговорок, вроде "не рой другому яму" или - "за что боролись, на то и напоролись". Официальный представитель МИД России Мария Захарова по этому поводу так написала у себя в Telegram-канале: "Откуда гнев и горечь? Разрыв контрактов для Франции, вроде бы, дело привычное. В 2015 году Париж отменил сделку с Россией по двум авианосцам "Мистраль". Или плохи только те ножи, которые ты чувствуешь в своей спине?"

Действительно, неужели французы до прошлого четверга даже не догадывались, что их "субмаринная сделка" с австралийцами висит на волоске? У них нет разведки, которая бы их могла предупредить о том, что США уже все переиграли в свою пользу?

- Безусловно, в последние несколько недель утечки были, - заявил "МК" российский военный аналитик, директор московского Центра анализа стратегий и технологий, член Общественного совета при Министерстве обороны Руслан Пухов. - Так что я думаю, что для французов это сюрпризом не стало. А потому такая крайне нервная, истеричная реакция несколько удивительна. Французы не умеют держать удар. И, конечно, эта их истерика вдвойне комична на фоне того, что они нам устроили при президенте Олланде со своими вертолетоносцами "Мистраль". Поначалу нас с ними промурыжили, а потом вообще "кинули". Вспомните, как мы стоически реагировали, относясь к этому спокойно. Просто сказали: ну хорошо, разные обстоятельства бывают, не хотите строить, просто верните нам за них деньги.

- Видимо, французы более эмоциональны, чем мы.

- Французы абсолютно не умеет проигрывать.

- Но, с другой стороны, их тоже можно понять. Ведь для них это была очень крупная сделка, а значит, и значительно более крупная потеря. Совсем не такая, как была по "Мистралям". Говорят, что отказ от этого проекта основательно подрывает их оборонную промышленность.

- Все европейские верфи последние тридцать лет недозагружены. И, конечно, когда на этом фоне французы заключили такой крупный, на 90 миллиардов долларов, контракт - а их судостроительное объединение Naval Group фактически как наша Объединенная судостроительная корпорация (ОСК) - это была очень серьёзная денежная прибавка, которая должна была загрузить промышленность и смежные отрасли на десятилетие вперёд. Понятно, что эти деньги уже вбиты во все бизнес-планы. Так что это, безусловно, мощный удар со стороны США по французам. Мягко скажу, ниже пояса.

- И Naval Group, и всей французской "оборонке"?

- Конечно, так как от этого контракта должны были кормиться не только верфи, но и различные смежные отрасли - металлургия, двигателестроение, приборостроительная отрасль. Но здесь, на мой взгляд, есть еще один несколько парадоксальный аспект. Дело в том, что до этого заявления об отказе австралийцев от французского контракта рынка атомных подводных лодок практически не существовало. Американцы на протяжении последних 30 лет пытались не допустить распространение этих технологий. То есть страны либо сами себе строили такие атомные подлодки, как, например, французы, мы, британцы или сами американцы, либо просто не могли иметь атомного подводного флота. Эти подлодки фактически нельзя было купить - американцы очень сильно давили и были всегда против.

- Но мы же как-то сумели поставить Индии свои субмарины?

- Это были единичные случаи, которые, в принципе, не делали погоды. Да, Советский Союз сдавал Индии в лизинг на три года подводную лодку. Позже это делала уже Россия. Но и на Индию, и на нас американцы и европейцы оказывали серьёзное давление с целью не допустить их поставку в лизинг, несмотря на то, что никакими международными договоренностями и документами это не запрещено. Просто как бы считалось, что это открывает "ящик Пандоры" - возможность распространения по миру неких стратегических ядерных вооружений. Дескать, джентльмены так не поступают. Но сейчас, когда американцы заявили о том, что они продают такие технологии, это фактически, создает новый рынок вооружений - рынок подводных лодок с атомным двигателем.

Причем обратите внимание: французы должны были продать Австралии не атомные, а дизель-электрические подводные лодки. Но американцы сейчас заявили, что они продадут австралийцем атомные подлодки.

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