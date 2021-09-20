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Naked Science

Представлен облик перспективного корабля для ВМС Украины, который создают по программе UNCEP

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Представленная британской группой Babcock International в экспозиции выставки-конференции по оборонным технологиям DSEI-2021 модель проекта большого ракетного катера для ВМС Украины на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50. Лондон, 16.09.
Представленная британской группой Babcock International в экспозиции выставки-конференции по оборонным технологиям DSEI-2021 модель проекта большого ракетного катера для ВМС Украины на основе малого патрульного корабля проекта Protector 50. Лондон, 16.09.2021.
Источник изображения: Harry Lye @harry_lye

На выставке DSEI-2021 компания Babcock International впервые показала модель перспективного большого ракетного катера нового типа, который получат украинские Военно-морские силы. Его создадут по программе UNCEP. В основе концепта — британский малый патрульный корабль Protector 50.

На оборонной выставке DSEI-2021 концерн «Укроборонпром» и британская Babcock International подписали соглашение о сотрудничестве в области развития Военно-морских сил. Вместе с этим Babcock показала модель перспективного ракетного катера для украинского флота.

Для ВМС построят восемь больших ракетных катеров. Четыре должны создать в Великобритании, еще столько же — на территории Украины.

Модель проекта большого ракетного катера для ВМС Украины

Источник изображения: Harry Lye @harry_lye

Длина катера составит не менее 50 метров при водоизмещении (по всей вероятности, стандартном) от 400 тонн. Скорость полного хода — до 45 узлов. Катер вооружат восемью противокорабельными ракетами — возможно, нового украинского типа «Нептун». Есть и другое вооружение.

Напомним, недавно в Турции заложили первый корвет нового типа для украинских Военно-морских сил. В качестве головного подрядчика выступила государственная компания STM.

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  • В новости упоминаются
Страны
Великобритания
Турция
Украина
Компании
Babcock
Укроборонпром
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