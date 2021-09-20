Представлен облик перспективного корабля для ВМС Украины, который создают по программе UNCEP

На выставке DSEI-2021 компания Babcock International впервые показала модель перспективного большого ракетного катера нового типа, который получат украинские Военно-морские силы. Его создадут по программе UNCEP. В основе концепта — британский малый патрульный корабль Protector 50.
На оборонной выставке DSEI-2021 концерн «Укроборонпром» и британская Babcock International подписали соглашение о сотрудничестве в области развития Военно-морских сил. Вместе с этим Babcock показала модель перспективного ракетного катера для украинского флота.
Для ВМС построят восемь больших ракетных катеров. Четыре должны создать в Великобритании, еще столько же — на территории Украины.
Модель проекта большого ракетного катера для ВМС Украины
Источник изображения: Harry Lye @harry_lye
Длина катера составит не менее 50 метров при водоизмещении (по всей вероятности, стандартном) от 400 тонн. Скорость полного хода — до 45 узлов. Катер вооружат восемью противокорабельными ракетами — возможно, нового украинского типа «Нептун». Есть и другое вооружение.
Напомним, недавно в Турции заложили первый корвет нового типа для украинских Военно-морских сил. В качестве головного подрядчика выступила государственная компания STM.