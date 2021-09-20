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В поздравлении Безоса Маску увидели «момент кумбайя»

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Джефф Безос
Джефф Безос.
Источник изображения: © EPA-EFE/MICHAEL REYNOLDS

Американский миллиардер Джефф Безос поздравил в Twitter своего коллегу Илона Маска и команду его компании SpaceX с успешным запуском в рамках миссии Inspiration4 сразу четверых космических туристов на корабле Crew Dragon, сообщает Fox Business.

«Еще один шаг к будущему, в котором космос будет доступен всем нам», — добавил Безос. На это Маск ответил простым «спасибо».

В подобном обмене любезностями в Fox Business увидели «момент кумбайя» для двух миллиардеров. Эта американская идиома употребляется для обозначения момента гармонии или попыток ее достичь.

Издание напоминает, что подконтрольная Безосу компания Blue Origin подала в суд на НАСА, требуя отмены соглашения о создании посадочной системы Human Landing System с компанией SpaceX, принадлежащей Маску. Стоимость системы оценивается в 2,9 миллиарда долларов.

В сентябре Bloomberg писал, что Kuiper Systems, дочерняя компания Amazon, в обращении к Федеральной комиссии по связи США прокомментировала резко действия SpaceX, обвинив ее в нарушении и игнорировании общих правил. В подконтрольной Безосу организации заявили, что SpaceX Маска придерживается позиции, согласно которой «правила предназначены для других людей». Формально разбирательство между сторонами связано с орбитальными параметрами спутников систем глобального доступа к интернету Kuiper и Starlink.

В ходе миссии Inspiration4 при помощи ракеты Falcon 9 на космическом корабле Crew Dragon в космос отправились сразу четыре человека — миллиардер Джаред Айзекман, исследовательница Сиан Проктор, помощник врача Хейли Арсенокс и ветеран Военно-воздушных сил (ВВС) США Кристофер Семброски. На низкой околоземной орбите корабль будет находиться трое суток. Стыковка с МКС не планируется. Миссия Inspiration4 стала первой гражданской для Crew Dragon. Ее целью заявлен сбор средств для лечения детей с онкологическими заболеваниями. Миссию полностью оплатил Айзекман.


Иван Потапов

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Страны
США
Компании
Blue Origin
NASA
SpaceX
Персоны
Илон Маск
Проекты
Falcon РН
ИТ
МКС
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