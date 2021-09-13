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Компания Безоса обвинила Маска в игнорировании «правил для людей»

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Источник изображения: Фото: Jérôme Boursier / Unsplash

Kuiper Systems, дочерняя компания Amazon.com, в обращении к Федеральной комиссии по связи США резко прокомментировала действия SpaceX, обвинив ее в нарушении и игнорировании общих правил. Об этом пишет Bloomberg.

В подконтрольной американскому миллиардеру Джеффу Безосу компании заявили, что SpaceX Илона Маска придерживается позиции, согласно которой «правила предназначены для других людей». Формально разбирательство между сторонами связано с орбитальными параметрами спутников систем глобального доступа к интернету Kuiper и Starlink.

В письме к регулятору Amazon.com обвинил Маска, в частности, в несанкционированном использовании спутниковых радиопередатчиков, не согласованном с компетентными органами пуске ракет, незаконном строительстве объектов наземной космической инфраструктуры и возведении автомобильного завода в обход действующих правил.

В ответ на претензии конкурента SpaceX ответила, что восьмистраничная «обличительная речь» Amazon.com «совершенно не имеет отношения» к темам, рассматриваемым регулятором.

В апреле издание ArsTechnica сообщило, что компания Amazon.com заключила соглашение с альянсом United Launch Alliance (ULA) корпораций Lockheed Martin и Boeing, предполагающее запуск космических аппаратов спутникового интернета Kuiper на девяти ракетах Atlas V.


Иван Потапов

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США
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