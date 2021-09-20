Сдан головной пограничный патрульный катер типа «Ламантин» в речном исполнении

Как сообщило АО "Судостроительный завод "Вымпел" (Рыбинск, Ярославская область), 14 сентября 2021 года государственная комиссия подписала приёмный акт на головной пограничный патрульный катер проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") в речном исполнении (заводской номер 01409), построенный на предприятии для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России.

Головной построенный на АО "Судостроительный завод "Вымпел" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный патрульный катер проекта 1496М1 под шифром "Ламантин" в речном исполнении (заводской номер 01409). Рыбинск, 14.09.2021 (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"

Проект катера разработан отделом перспективного судостроения АО "ССЗ "Вымпел" с учетом требований Пограничной службы ФСБ России по улучшению тактико-технических характеристик и обитаемости.

"Ламантин" проекта 1496М1 (заводской номер 01409) предназначен для контроля соблюдения установленных режимов на внутренних водных путях и в прибрежной зоне морей, задержания судов-нарушителей и доставки на них осмотровых групп, а также для выполнения перевозок личного состава в интересах пограничных органов. При необходимости, катер может осуществлять буксировку судов водоизмещением до 500 тонн со скоростью до 4 узлов.

Речной "Ламантин" прошёл полный комплекс приёмо-сдаточных испытаний: скоростные, манёвренные, мореходные, в ходе которых подтвердил все заявленные в проекте тактико-технические характеристики.

Катер оснащён современным радиотехническим вооружением, двумя боевым модулями.

Главная энергетическая установка состоит из трех российских дизель-редукторных агрегатов ЯМЗ-8401ррDMT280H мощностью по 800 л.с. (588 кВт) каждый.

Малая осадка катера позволяет выполнять поставленные задачи на реках с малой глубиной и подходить к берегу для высадки десанта с помощью носовой аппарели.

Доставка осмотровых групп осуществляется бортовым скоростным катером "Вымпел-500", для спуска и подъема которого предусмотрена кормовая аппарель.

Экипаж катера двенадцать человек. Предусмотрены каюты для размещения спецперсонала до 9 человек.

В ближайшее время "Ламантин" будет передан заказчику и приступит к несению службы.

Технические характеристики:

Водоизмещение- 130 т

длина - 33,75 м

Ширина - 5,8 м

Осадка - 0,95 м

Максимальная скорость хода - 18 узлов

Тяга на швартовых - 60 kH

Комментарий bmpd. Головной пограничный патрульный катер проекта 1496М1 (шифр "Ламантин") в речном исполнении (заводской номер 01409) строился на АО "ССЗ "Вымпел" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России с 2016 года и был спущен на воду еще 28 мая 2020 года, но ввод катера в строй затянулся. Данные о серийной постройке данных катеров пока что отсутствуют.

Ранее завод "Вымпел" построил и сдал в 2018-2020 годах для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пять пограничных сторожевых кораблей 4-го ранга (фактически катеров) проекта 03050 (шифр "Гюйс", тип "Орлан") в "морском исполнении", изначально также обозначавшегося как модернизированный проект 1496М1 (шифр "Ламантин") - "Орлан", "Коршун", "Кречет", "Гриф" и "Сарыч" с заводскими номерами 01408 и с 01410 по 01413. Все они базируются в Керчи. Еще одна такая единица (заводской номер 01414) была начата строительством в 2020 году на ССЗ "Вымпел" и две единицы - на ПАО "Ярославский судостроительный завод".

Следует отметить, что данные проекты фактически являются почти полностью новыми по отношению к пограничному сторожевому катеру прежних проектов 1496М и 1496М1 с шифром "Ламантин", строившихся для Пограничной службы ФСБ с 2004 года. Сообщалось, что новые проекты разработаны отделом перспективного судостроения ССЗ "Вымпел" совместно с Центральным научно-исследовательским институтом морского флота (ЦНИИМФ) в развитие проекта 1496М1 с учётом пожеланий заказчика и также совмещают в себе качества патрульного корабля и буксира.

Головной построенный на АО "Судостроительный завод "Вымпел" для Береговой охраны Пограничной службы ФСБ России пограничный патрульный катер проекта 1496М1 под шифром "Ламантин" в речном исполнении (заводской номер 01409) (с) АО "Судостроительный завод "Вымпел"