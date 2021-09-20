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На базе «Арматы» могут создать новую боевую машину с двуствольной башней

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Танк Т-14 "Армата"
Танк Т-14 "Армата" ("объект 148").
Источник изображения: otvaga2004.mybb.ru

На основе тяжелой гусеничной платформы «Армата» хотят построить скорострельную самоходную артиллерийскую установку. Боевой модуль станет развитием модуля от «Коалиции-СВ».

О создании тяжелой скорострельной самоходной артиллерийской установки (САУ) на основе «Арматы» сообщило РИА Новости со ссылкой на источники в военно-промышленном комплексе. САУ получит орудие калибра 152 миллиметров. Цель проекта — обеспечить превосходство над противником, обладающим технически сопоставимыми с Россией возможностями. Сейчас проект на стадии научно-исследовательских работ.

По словам одного из источников, перспективную САУ на платформе «Армата» снабдят усовершенствованным боевым модулем от артиллерийской установки «Коалиция-СВ». Она представляет собой 152-миллиметровый межвидовой артиллерийский комплекс, выполненный на базе танка Т-90. Максимальная дальность стрельбы «Коалиции-СВ» — 80 километров. Скорострельность составляет до 16 выстрелов в минуту.

«Коалиция-СВ»

Источник изображения: wikipedia

Среди прочего рассматривают возможность установки двуствольной башни. За счет этого хотят достичь беспрецедентной для тяжелых артустановок скорострельности — 30 выстрелов в минуту.

Платформу «Армата» разработали специалисты «Уралвагонзавода». На ее базе создали основной боевой танк Т-14, БМП Т-15 и бронированную ремонтно-эвакуационную машину Т-16.

Боевые машины семейства получили множество общих узлов и компонентов, включая единые системы управления боем и активную защиту «Афганит».

Несмотря на технические проблемы и переносы сроков, проект постепенно движется вперед. Недавно состоялось одно из ключевых событий в его истории: первую партию танков Т-14 отправили в российские войска.

Т-14

Источник изображения: РИА Новости

Напомним, в августе сообщалось, что до конца года Вооруженным силам поставят первые 20 таких боевых машин. А в июне в Минпромторге заявили, что серийное производство основного боевого танка на базе «Армата» начнут в следующем году.

Танк сможет выступать в том числе как «мобильный штаб», способный координировать работу различных единиц на поле боя в режиме реального времени. Реализовать это позволяет новая автоматизированная система управления.

Пока что Россия делает ставку не на новые образцы, а на глубоко модернизированную советскую технику, о чем красноречиво говорят масштабы поставок войскам танков Т-72Б3. В прошлом году армия получила первый Т-90М «Прорыв», который рассматривают как переходное звено между 72-м и Т-14.

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Страны
Афганистан
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
Т-15
Т-72
Т-72Б
Т-90 "Владимир"
Компании
Минпромторг РФ
Уралвагонзавод
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