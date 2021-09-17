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РИА Новости

Источники: на базе унифицированной платформы "Армата" создадут тяжелую скорострельную САУ

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Танк Т-14 "Армата" на выставке "Армия России – завтра"
Танк Т-14 "Армата" на выставке "Армия России – завтра".
Источник изображения: © РИА Новости / Владимир Астапкович

МОСКВА, 16 сен – РИА Новости. На базе унифицированной платформы "Армата" концерн "Уралвагонзавод" разрабатывает тяжёлую скорострельную самоходную артиллерийскую установку (САУ) калибра 152 миллиметров, сообщили РИА Новости два источника в оборонно-промышленном комплексе. Новая САУ нужна России для превосходства над технически сопоставимым противником.

"В рамках программы расширения линейки бронетехники на платформе "Армата" в дополнение к уже созданным танку, БМП и инженерной машине концерном "Уралвагонзавод" разрабатывается тяжелая самоходная артиллерийская установка калибра 152 миллиметров с повышенной скорострельностью", - рассказал один из собеседников агентства.

Он добавил, что в настоящее время проект находится на этапе научно-исследовательских работ.

Другой источник в "оборонке" уточнил РИА Новости, что "перспективная САУ на платформе "Армата" будет иметь усовершенствованный боевой модуль от артустановки "Коалиция-СВ" с повышенной скорострельностью".

"Также в рамках проекта рассматривается возможность реализации в новой САУ двуствольной башни, что обеспечит комплексу беспрецедентную для тяжелых артустановок скорострельность в 30 выстрелов в минуту", - сообщил второй собеседник.

Для борьбы с равным противником

Как пояснил РИА Новости военный эксперт, главный редактор журнала "Арсенал Отечества" Виктор Мураховский, создание перспективной САУ на платформе "Армата" призвано решить ряд задач, которые диктуются требованиями потенциального конфликта с технически равным или сопоставимым противником.

"Для борьбы с таким противником САУ должна иметь сокращенное время огневого налета при одновременном увеличении его плотности. Должна совершать быстрые маневры для смены огневой позиции сразу после стрельбы, иметь возможность открывать огонь с марша без предварительной инструментальной подготовки", - уточнил Мураховский.

Он добавил, что также современные артустановки в обязательном порядке должны интегрироваться в разведывательно-огневые контуры межвидовых систем разведки и поражения.

По словам эксперта, анализ опыта войн и военных конфликтов современности демонстрирует, что ствольная артиллерия остается ключевым средством огневого поражения на поле боя. "Поэтому развитию этих систем в российских Вооруженных силах уделяется должное внимание", - отметил Мураховский.

"Армата" - разработанная "Уралвагонзаводом" тяжелая унифицированная гусеничная платформа. К настоящему времени на базе платформы созданы основной танк Т-14, боевая машина пехоты Т-15 и бронированная ремонтно-эвакуационная машина Т-16.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
2С36 Коалиция-СВ
Армата
Т-15
Компании
Уралвагонзавод
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