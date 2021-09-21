Пополнится ли кладбище империй

Китай может заполнить вакуум в Афганистане

Вопросы, что будет делать новая власть и куда вообще пойдет Афганистан после позорного бегства оттуда бывшего гегемона и его союзников, кажется, волнует сейчас все человечество.

ПОТЕНЦИАЛ «ТАЛИБАНА»

От прекративших свое существование ВС Афганистана в руки «Талибана» (запрещенного в РФ) теоретически могло попасть значительное количество техники американского производства – до 173 БТР М113 (и до 15 КШМ М577 на их базе), до 712 М1117 MSFV, до 200 MRАРов MaxxPro (и до 20 инженерных машин на их базе), до 24 155-мм орудий М114. Кроме того, какое-то количество техники могло быть брошено сухопутными войсками и морской пехотой США.

При этом, однако, крайне сложно сказать, какая доля этой техники является исправной и может эксплуатироваться хотя бы какое-то время. И даже независимо от этого – практически вся данная техника предназначена для противопартизанской войны. В классической войне она может быть использована лишь как дополнение к танкам, БМП, артиллерии, авиации.

Именно для классической войны предназначена имевшаяся у афганской армии советская техника (танки Т-54/55/62, БМП-1/2, БТР-60/70, гаубицы Д-30, РСЗО БМ-21). Но совершенно невозможно сказать, сколько имеется этой техники в хотя бы минимально боеспособном состоянии. Кроме того, вся эта техника (кроме БМП-2) была устаревшей еще в 1980-е годы. Ни СССР, ни РФ никакой хотя бы относительно современной техники в Афганистан никогда не поставляли.

Еще хуже у талибов обстоят дела с авиацией. Единственными боевыми самолетами ВВС Афганистана на момент захвата талибами Кабула были 18 бразильских штурмовиков А-29 «Супер Тукано» и, условно, до 34 американских самолетов «Цессна-208» (из них в боевом варианте АС-208 – не более 10). Все эти самолеты предназначены исключительно для противопартизанской войны и совершенно бесполезны в классической войне. К тому же из этих машин шесть А-29 и 17 «Цессна-208» перелетели в Узбекистан и Таджикистан. Крайне сомнительно, что эти страны вернут их талибам. Еще сомнительнее, что талибы смогут использовать даже те самолеты, которые захватили.

Кроме того, в Узбекистан перелетели 19 вертолетов Ми-8 и Ми-17 и семь UH-60А. Талибам могло достаться несколько UH-60 и Ми-24, большое количество (по 30–40) Ми-8/17 и MD530. Но с исправностью этих машин и способностью талибов их эксплуатировать скорее всего будут огромные проблемы. К тому же серьезными ударными возможностями из них обладают лишь Ми-24 (хотя и они уже очень старые). Все остальные вертолеты являются многоцелевыми, то есть в большей степени транспортными и разведывательными, чем боевыми.

Таким образом, в плане ведения классической войны потенциал талибов является крайне незначительным. Ему способны противостоять даже очень посредственные армии Таджикистана и Киргизии. Для остальных соседей Афганистана армия талибов как регулярное формирование угрозы представлять не может.

НЕМНОГО ИСТОРИИ

Необходимо напомнить, что движение «Талибан» было создано в первой половине 1990-х при прямом и активном участии военного руководства Пакистана. Финансирование осуществляли Саудовская Аравия и ОАЭ, а США как минимум не возражали против создания «Талибана» и последующего его прихода к власти в Афганистане.

Что касается «Аль-Каиды» (запрещенной в РФ), то она была создана совместными усилиями США, Пакистана и аравийских монархий еще в 1980-е годы для борьбы с советскими войсками в Афганистане и просоветским правительством этой страны.

Союз «Талибана» и «Аль-Каиды» стал «прямым наследником» антисоветских сил в Афганистане, поэтому изначально не рассматривался Вашингтоном, Исламабадом и Эр-Риядом в качестве противника. Более того, в конце 1990-х Пакистан, ОАЭ и Саудовская Аравия официально признали правительство талибов.

Противостоящий талибам во второй половине 1990-х и начале 2000-х «Северный альянс», состоящий в основном из формирований национальных меньшинств (узбеков, таджиков, хазарейцев), удерживал до 10% территории Афганистана на севере и западе страны благодаря значительной военной и экономической помощи со стороны России, Узбекистана и Ирана. Запад и Китай ни малейшего вклада в эту помощь не вносили.

К терактам в США 11 сентября 2001 года талибы не могли быть причастны просто в силу отсутствия ресурсов для их организации и осуществления. Как хорошо известно, из 19 террористов, захвативших американские пассажирские самолеты, 15 были гражданами Саудовской Аравии, афганцев же не было ни одного. Практически нет сомнений в том, что руководство Саудовской Аравии было как минимум осведомлено о подготовке терактов, если не прямо причастно к этой подготовке.

Более того, не исключено, что неоконсервативная часть тогдашнего руководства США тоже была осведомлена о терактах и намеренно не предотвратила их, чтобы получить предлог для военного вторжения на Ближний и Средний Восток и установления контроля над ним, включая разгром и захват Ирана. При осуществлении вторжения Вашингтон, по сути, получил «Северный альянс» в качестве важнейшего союзника, имеющего серьезные наземные силы и подконтрольную территорию, «в подарок» от Москвы, Ташкента и Тегерана, даже не выразив им за это благодарности. Талибы же были виноваты лишь в том, что предоставили убежище «Аль-Каиде».

За период пребывания войск США и их союзников в Афганистане на Ближнем Востоке возникло «Исламское государство» или «Исламский халифат» (запрещено в РФ). К его созданию были напрямую причастны Турция и аравийские монархии (в первую очередь – Катар), а косвенно – и страны Запада (поддержкой исламских радикалов в Сирии). «Исламский халифат» очень быстро оказался наиболее сильным и наиболее радикальным из всех исламистских организаций. При этом страны Запада, Турция и монархии поначалу рассматривали «халифат» как таран против Асада. Лишь российская военная операция в Сирии радикально изменила ситуацию на всем Ближнем Востоке. Именно после этого «халифат» был назначен «абсолютным злом», против которого воюют все.

Проникнув в 2014 году в Афганистан, «халифат» начал буквально перекупать племенные формирования, ранее сотрудничавшие с талибами. В итоге уже в 2015 году «Талибан» и «халифат» взаимно объявили друг другу джихад, после чего почти все основные зарубежные страны начали рассматривать талибов в качестве «меньшего зла» по сравнению с «халифатом». В связи с этим Вашингтон, Москва и Пекин постепенно установили прямые контакты с «Талибаном».

В данный момент сложился почти консенсус по поводу того, что «Талибан», в котором преобладают пуштуны, не имеет ни ресурсов, ни желания для ведения экспансии за пределы Афганистана. При этом он выступает наиболее эффективной сдерживающей силой по отношению к «Исламскому халифату». Соответственно, если не де-юре, то де-факто «Талибан» будет признан практически всеми зарубежными странами, кроме Индии, которую категорически не устраивает слишком тесная связь талибов с Исламабадом.

ГЛЯДЯ ИЗ МОСКВЫ

В настоящее время в Панджшерской долине сохраняется единственный очаг организованного сопротивления «Талибану», который можно рассматривать как новый «Северный альянс». Причем руководит им сын Ахмада Шаха Масуда, возглавлявшего прежний «Северный альянс» и убитого талибами за два дня до терактов в США.

Как было сказано выше, до этих терактов Запад и Китай никакой помощи «Северному альянсу» не оказывали. Однако сейчас Масуд-младший пытается добиться помощи именно от Запада. Хотя нет никаких сомнений в том, что если Запад не помогал «Северному альянсу» в 1990-е, то тем более он не будет делать этого сейчас, не желая портить отношения с талибами и вообще снова как-либо участвовать в афганском конфликте.

Китаю не нужен «Северный альянс» ни в прежнем, ни в нынешнем вариантах. Но и Россия теперь не увидит смысла ссориться с талибами ради прозападного Масуда-младшего, не имеющего ни военных талантов своего отца, ни перспектив установить эффективный контроль над сколько-нибудь значительной частью Афганистана.

Нет особых сомнений, что в ближайшей перспективе Москва займет по отношению к Афганистану позицию стороннего наблюдателя. России на данный момент нужно, чтобы с территории Афганистана не происходила инфильтрация исламских радикалов в страны Центральной Азии.

Если это условие будет выполняться, Москву вполне устроит статус-кво. Если проникновение радикалов в Центральную Азию будет иметь ограниченные масштабы, Россия постарается ограничиться чисто технической помощью странам региона. Задействование ВС РФ возможно лишь в случае значительной по масштабам экспансии исламистов, которая пока кажется маловероятной («Остановят ли талибы «Исламский халифат», «НВО», 06.08.21).

ГЛЯДЯ ИЗ ПЕКИНА

Гораздо более значительными могут быть амбиции Пекина.

Китай чрезвычайно заинтересован в разработке полезных ископаемых на территории Афганистана, в обеспечении безопасности своего важнейшего геополитического проекта «Один пояс – один путь» (ОПОП) и в предотвращении проникновения «Исламского халифата» в Синьцзян-Уйгурский автономный район. Возможно, Китай также захочет перехватить контроль над афганским наркотрафиком. На данный момент уход американцев из Афганистана не вызывает в Пекине особого восторга (поскольку возникает риск дестабилизации ситуации). Но и серьезного огорчения не вызывает тем более (из-за общего обострения отношений между США и КНР).

В 2008 году два китайских государственных предприятия выиграли контракт на эксплуатацию рудника Мес-Айнак, хотя с тех пор реализация проекта продвигается медленно. В 2011 году Китайская национальная нефтяная корпорация (CNPC), участвуя в торгах вместе с четырьмя другими международными нефтяными компаниями, получила разрешение на добычу нефти на трех участках в бассейне Амударьи на северо-западе Афганистана. Данные участки предположительно содержат около 80 млн барр. нефти, а всего в недрах Афганистана имеется, возможно, 1,6 млрд барр. нефти.

Основной угрозой для функционирования ОПОП в данном регионе являются неконтролируемые группировки исламистов, в первую очередь – «Исламский халифат». Поскольку талибы в значительной степени контролируются Исламабадом, Пекину необходимо добиться усиления этого контроля для использования талибов для борьбы против «халифата». Пекин давно установил с талибами собственные контакты через Катар и Саудовскую Аравию. В последнее время «Талибан» и Китай регулярно обмениваются взаимными комплиментами и официальными визитами.

Полный уход сил США и НАТО из Афганистана создает предпосылки для размещения в этой стране китайских войск. Поначалу Китай по причинам психологического и политического характера может не захотеть направлять в Афганистан регулярные части НОАК. Скорее всего вместо них на первом этапе будут использоваться ЧВК, которые, однако, де-факто являются «филиалами» НОАК и комплектуются исключительно из ее отставных военнослужащих.

Но затем, если ситуация в стране будет более или менее стабильной, в Афганистане может появиться и «официальный» контингент НОАК. Пользуясь стратегическим союзом с Исламабадом и серьезным утомлением афганского общества от бесконечной войны, Китай имеет шанс не пополнить собой «кладбище империй», коим считается Афганистан. В отличие от Великобритании, стремившейся сделать Афганистан своей очередной колонией, в отличие от СССР и США, стремившихся навязать афганскому обществу чуждые ему идеологические системы, Китай может установить фактический контроль над Афганистаном, формально не вмешиваясь в его внутренние дела. Впрочем, быстрого развертывания в Афганистане китайских сил ожидать не стоит. Пекин будет действовать по традиционной для себя схеме «переходить реку, нащупывая камни».

Александр Храмчихин

Александр Анатольевич Храмчихин – независимый военный эксперт.